Noi e i nostri lettori lo avevamo conosciuto così Davide Urso: attraverso le pagine del suo personale diario di bordo su Leccenews24.it avevamo condiviso i 59 giorni di viaggio verso e da Capo Nord. Fino al suo rientro ad Andrano.

Racconti appassionati ed emozionanti alla scoperta delle bellezze di paesaggi naturali, di città straniere ma anche di mete turistiche e borghi sconosciuti. Fatica e sorprese, imprevisti e stupori, miti e leggende avevano riempito le giornate di Davide e i suoi resoconti di viaggio. Ma anche racconti di ricordi struggenti, come quello del suo amico Mario, nel giorno in cui toccò Capo Nord.

Una nuova avventura per Davide, il racconta viaggi

Adesso il travel blogger Davide Urso ha un nuovo obiettivo. Scriverà un libro, il suo 5° libro. Ma anche questa sarà un’avventura, una sfida avvincente che racconterà l’Italia vista non solo da lui ma attraverso gli occhi di tutti.

L’idea è singolare perché racconterà le meraviglie d’Italia in un modo originale, mai provato prima: gli utenti del blog “davideurso.it” discuteranno gli sviluppi della trama, un capitolo a settimana, e voteranno le migliori soluzioni suggerite. Davide, quindi, scriverà il romanzo seguendo le indicazioni dei lettori del blog.

Nasce “Italia Segreta”, l’Italia condivisa

Dopo aver viaggiato 7 mesi per attraversare e conoscere le 20 regioni d’Italia, Davide Urso ha fatto un carico d’amore tale per la nostra Italia da volerla raccontare sotto forma di romanzo. Ma per il blogger questo non essere un semplice diario. Per Davide questo libro doveva rispecchiare esattamente ciò che aveva vissuto in quegli incredibili sette mesi durante i quali aveva condiviso la sua esperienza con più di 5.000 persone. Gente che lo aveva ospitato nella propria casa e con cui aveva spartito cibo, tempo ed esperienze.

Da qui l’idea. Doveva essere proprio la condivisione il punto centrale di questo romanzo.

Ieri il gong d’inizio. Su davideurso.it sarà, dunque, possibile partecipare alla stesura del primo Romanzo Condiviso d’Italia che si chiamerà “Italia Segreta”.

Qualsiasi idea riguardante la trama e la struttura del libro verrà discussa e votata dagli utenti del forum. A decidere cosa scrivere saranno tutti coloro che vorranno prendere parte a questo esperimento, collegandosi al blog di Davide.

Ogni lunedì sarà aperta una discussione nella quale gli utenti potranno ragionare sugli sviluppi della trama relativa a un capitolo e il sabato si metteranno ai voti le migliori soluzioni, per poi scoprire la domenica in che direzione far andare il romanzo.

Crownfounding per l’Italia Segreta

Per far sì che il progetto possa funzionare non solo è importante che ci siano tante persone che si colleghino al blog e partecipino al processo decisionale, ma è altrettanto importante vendere un piccolo quantitativo di copie in anticipo. Sarà necessario, quindi, sostenere l’iniziativa di Davide attraverso un’operazione di crowdfunding che permetterà di far sopravvivere il progetto nei primi mesi.

Collegandosi ad un link è possibile prenotare in anticipo una copia del libro al prezzo ridotto di 13 euro. Le informazioni relative al progetto sono su italiasegreta.davideurso.it e sui canali social Facebook: davideurso.it, Instagram: davideurso.it, Youtube: davideurso, Twitter: davideursoit.