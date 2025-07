ITS Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia, un’opportunità unica per diventare “Ufficiale di Macchina e Coperta”

Mercoledì 30 luglio, alle ore 17, Palazzo Adorno a Lecce ospiterà la presentazione del corso ITS per “Ufficiale di Macchina e Coperta e Supporto Territoriale“, un’iniziativa promossa da ITS Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia che rappresenta un’opportunità formativa unica nel suo genere in Puglia.

Questo percorso, altamente professionalizzante e della durata di tre anni, mira a formare figure chiave nel settore marittimo e del supporto territoriale, con l’obiettivo di preparare gli studenti a carriere in un ambito in continua evoluzione. Le lezioni si svolgeranno presso le sedi di Tricase-Alessano dell’ITS Academy.

Un percorso innovativo per un futuro nel mare

Il corso si propone di fornire competenze all’avanguardia, alternando periodi a terra (circa 1.550 ore) con periodi di imbarco (durata complessiva di 12 mesi). L’obiettivo principale è il raggiungimento delle competenze, abilità e conoscenze previste dalla Convenzione STCW ’78/95 e successivi emendamenti (Manila 2010), fondamentali per operare nel settore marittimo internazionale.

Verrà posta grande attenzione alla lingua inglese, essenziale per la comunicazione e la sicurezza a bordo, e verranno approfondite le norme giuridiche e contrattuali, gli stili di comportamento e l’etica professionale. Al termine del percorso, gli studenti saranno preparati per sostenere l’esame presso le Direzioni Marittime per l’abilitazione professionale di “Ufficiale di navigazione” o “Ufficiale di macchina”.

Due specializzazioni per diverse prospettive di carriera

Il corso offre due percorsi distinti, entrambi altamente qualificanti:

Tecnico Superiore per la Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi – Sezione Macchina

Questo percorso prepara alla qualifica di “Ufficiale di macchina” (engine officer; engineer), prevista e certificata dalla normativa internazionale IMO STCW, Sez. A – Regola III/1. L’Ufficiale di macchina è una figura chiave nella gerarchia di bordo, responsabile della gestione degli apparati e degli impianti delle navi mercantili, garantendo efficienza e sicurezza. Le prospettive di carriera in questo ruolo sono di grande interesse nel contesto del commercio e del trasporto marittimo.

Tecnico Superiore per la Conduzione del Mezzo Navale – Sezione Coperta

Questo percorso porta alla qualifica di “Ufficiale di navigazione” (deck officer), prevista e certificata dalla Convenzione IMO STCW, Sez. A – Regola II/1. L’Ufficiale di coperta è responsabile della conduzione del mezzo navale e delle operazioni di navigazione, includendo la pianificazione delle rotte, la gestione del carico, le manovre e la sicurezza a bordo. Questa qualifica offre interessanti sviluppi di carriera sia sulle navi mercantili che nella Nautica da Diporto.

Requisiti di accesso e figure presenti alla presentazione

Il corso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici per i Trasporti e la Logistica (ex Istituti Nautici), o a diplomati di altri Istituti di istruzione secondaria superiore che abbiano adeguato il proprio titolo di studio frequentando un corso di allineamento conforme al D.MIT del 30/11/2007.

Alla presentazione del 30 luglio saranno presenti importanti figure istituzionali e del mondo dell’impresa per illustrare nel dettaglio il programma didattico, le opportunità di tirocinio e gli sbocchi occupazionali. Tra i partecipanti, interverranno:

Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce

Sebastiano Leo, Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale della Regione Puglia

Antonio Ficarella, Presidente dell’ITS Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia

AnnaLena Manca, Dirigente Scolastica

Valentino Nicolí, Presidente di Confindustria Lecce

Gabriele Menotti Lippolis, Presidente di Confindustria Brindisi

Giuseppe Meo, Presidente di SNIM – Salone Nautico di Puglia

Antonio Ciriolo, Presidente del GAL Capo di Leuca

Insomma, non perdete questa occasione unica per scoprire un percorso formativo che può aprirvi le porte a una carriera entusiasmante nel mondo marittimo!

Per iscriversi clicca a questo link.