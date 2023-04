Scopri l’abbigliamento da lavoro personalizzato di King Kong Work, con preventivi rapidi e consulenze tecniche

Navigando su King Kong Work (www.kingkongwork.com), gli utenti possono scoprire un’ampia gamma di abbigliamento da lavoro personalizzato, adatto a diverse esigenze aziendali. Grazie a tecniche innovative, l’azienda offre prodotti di alta qualità e un servizio di assistenza professionale, oltre a preventivi online entro un’ora dalla richiesta e spedizioni rapide in tutta Europa.

Quella dell’e-commerce è un’offerta in continuo aggiornamento, in cui figurano più di 130.000 alternative, espressione di oltre 100 brand, da Portwest a Payper e Velilla. Nello spazio di qualche click è semplice trovare abbigliamento da lavoro classico, ad alta visibilità, ignifugo, multinorma, divise per hotel e ristoranti e polo da lavoro. In più, sono disponibili molteplici DPI, dai tappi auricolari ai caschi da cantiere, passando per scarpe antinfortunistiche e guanti da lavoro.

La proposta dell’e-shop è già stata scelta e apprezzata da più di 27.000 aziende. La vendita diretta al consumatore, priva di intermediari, permette di stabilire un rapporto diretto con il pubblico, che spesso si traduce in una collaborazione a lungo termine. Tra le realtà che si sono già affidate a King Kong Work possiamo ricordare Rossignol, Ichnusa Lines, Oltremare, Netstal, Unimpresa, Moby e Protezione Civile.

I valori cardine alla base dell’azienda sono serietà, velocità e cura del cliente. Il negozio digitale, del resto, punta ad affermarsi come partner essenziale per ogni acquirente. A conferma della qualità degli articoli e della professionalità del team giungono i feedback verificati da Google, con l’eccellente punteggio medio di 4,9/5.

Al fine di garantire la massima soddisfazione, viene applicata la politica “soddisfatto o rimborsato”. In appena un’ora dalla richiesta è possibile ricevere un preventivo su misura e, nell’eventualità di domande o bisogno di assistenza, è attivo un qualificato servizio di customer care dedicato alle aziende. È accessibile tramite numero di telefono, WhatsApp, e-mail e form online.

Le spedizioni vengono effettuate in tutta Europa mediante corriere espresso. I prodotti neutri sono consegnati in 24/48 ore, mentre gli ordini contenenti capi d’abbigliamento personalizzati richiedono sette giorni.

King Kong Work, infine, vanta un moderno laboratorio di stampa e di ricamo. Permette di consegnare in tempi brevi qualsiasi fornitura e di soddisfare le più disparate esigenze del pubblico, come stampare loghi con sfumature o molti colori.