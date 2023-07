‘L’altrocentro’, prende forma l’impianto sportivo polifunzionale di Via Potenza a Lecce

Proseguono a ritmo serrato i lavori per la consegna alla città de ‘l’altrocentro‘, l’impianto sportivo polifunzionale di Via Potenza nel rione San Sabino di Lecce. Numerosi campi da tennis, aree attrezzate per altri sport di squadra, una tribuna per gli spettatori, spogliatoi, una tensostruttura di notevoli dimensioni, parcheggi esterni sulla strada che chi frequenta lo Stadio Comunale di Via del Mare tutte le domeniche conosce molto bene. Insomma per chi ama la racchetta una vera e propria ‘Bengodi’, progettata nell’ambito del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie della Città di Lecce, un progetto innovativo urbano nell’ambito dei contratti di quartiere.

Lecce, a cui si è spesso rimproverata la mancanza di adeguate strutture sportive, avrà a breve una location importante, il cui costo supera abbondantemente il milione e mezzo di euro. I lavori iniziati nel luglio del 2020 dovevano essere consegnati un anno fa, nell’estate del 2022. Ma la pandemia, e le problematiche ad essa connesse, hanno fatto slittare tutto. Adesso i lavori sembrano procedere celermente, dopo il posizionamento dell’enorme telo per la parte tensostatica, sia all’interno che all’esterno.