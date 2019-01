Primo ciak per il docufilm “La Città dei Santi di Carta”, il lungometraggio sulla storia della cartapesta leccese, scritto e diretto da Pascal Pezzuto. La lavorazione del film avrà inizio fra pochi giorni in Piazza Sant’Oronzo quando il Patrono di Lecce scenderà dall’alto della colonna per un necessario restauro.

Ciak si gira

C’è molta attesa per questo progetto cinematografico che racconta storia e tradizioni della nostra terra. La scena d’apertura de “La Città dei Santi di Carta” sarà girata in piazza Sant’Oronzo.

La scelta del regista di ambientare il primo ciak nella piazza principale di Lecce è significativa poiché crea un immediato collegamento con Venezia.

Furono, infatti, gli artigiani veneziani a realizzare la statua del Santo alla fine del 1600 e, con molta probabilità, fu proprio la loro arte ad influenzare i primi cartapestai leccesi. Un dovuto omaggio alla Serenissima, dunque, che aveva una sua colonia nella Capitale del Salento, proprio in Piazza Sant’Oronzo, dov’è ancora in piedi la chiesetta di San Marco.

Lecce, capitale mondiale dell’Arte Sacra in cartapesta

Le riprese dell’ambizioso docufilm “La Città dei Santi di Carta” proseguiranno per le vie del centro storico e metteranno in risalto le bellezze della città barocca. Uno sguardo e una lettura attenta di quella Lecce che, tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900, grazie alla committenza della Santa Sede, diventò capitale mondiale dell’arte sacra in cartapesta riempiendo le chiese di tutto il mondo di “Santi di Carta”.

Purtroppo, oscuri intrighi di potere all’interno del Vaticano, lotte fra maestri cartapestai e totale assenza della politica, decretarono il declino di una florida economia, che sarebbe potuta durare fino ai nostri giorni.

Il film, prodotto da KhàrismaCineproduzioni, ha ottenuto l’approvazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il patrocinio della Regione Puglia, Provincia di Lecce, Città di Lecce, Arcidiocesi di Lecce, Conservatorio “Tito Schipa”, Accademia di Belle Arti e Confindustria Lecce.

Il cast e la troupe

Accanto al regista-attore Pascal Pezzuto ed al suo aiuto Luca Melcarne, troviamo Lara Carrozzo, in veste anche di attrice oltreché di coordinatrice di produzione e responsabile del casting, Anna Murolo, attrice e produttrice, Peppino Ciracì, collaboratore di produzione, Marc Van Put, direttore della fotografia, Sergio De Lorenzis, operatore di macchina, Antonio Ventura, costumista, Linda Hand, truccatrice, Gianfranco Protopapa, scenografo.

Del cast faranno parte attori famosi, ma anche bravi professionisti pugliesi, selezionati con provini su parte.