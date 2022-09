Suona la campanella per i bambini ricoverati al “Fazzi”, al via “La scuola in Ospedale”

Suona la campanella anche in Ospedale per bambini e ragazzi ricoverati nel Vito Fazzi di Lecce e impossibilitati a frequentare la scuola.

Al via domani l’undicesimo anno della scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado in ospedale, iniziativa nella quale sono coinvolti i reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Oncoematologia Pediatrica, Ortopedia, Oculistica e la Reumatologia e Immunologia pediatrica del Vito Fazzi. Gli alunni che utilizzano il servizio sono in regime di lungo degenza, Day Hospital e Day Hospital continuativo.

Grazie al 5×100’, l’Associazione “Cuore e mani aperte OdV” e alcuni privati hanno donato al progetto nuove strumentazioni per i piccoli pazienti. Una lavagna elettronica con monitor interattivo, finanziata da una benefattrice in ricordo della sorella; due computer da tavolo di ultima generazione e due I-pad donati Cuore e Mani Aperte OdV. La digitalizzazione permetterà di sviluppare altri canali di comunicazione e interazione tra docenti, alunni e le rispettive scuole di provenienza.

La Scuola in ospedale è stata istituita dall’Ufficio scolastico regionale in sinergia con la Asl per garantire il diritto allo studio, la continuità didattica e il benessere psico fisico degli alunni degenti: nella Primaria e la Secondaria di primo grado – che nell’anno scolastico pre pandemia ha coinvolto 220 studenti – sono impegnati 8 docenti.

Scuola capofila per elementari e medie l’Istituto Comprensivo Statale “D. Alighieri – A. Diaz” di Lecce (Dirigente scolastica Marina Nardulli, coordinatore Fabio Manni).

La scuola in ospedale ricorre, per i pazienti più piccoli, a un metodo sperimentale e creativo. Oltre a seguire i protocolli istituiti dal Ministero della Sanità e dal Ministero della Pubblica Istruzione sulla continuità formativa ed educativa, la Sio del Fazzi ha rimodulato le discipline e unito alcuni moduli della Scuola Primaria e della Secondaria di primo grado, riponendo particolare attenzione su Arte e Musica, discipline creative ed inclusive che permettono di veicolare meglio le emozioni dell’alunno degente.

Lo scorso anno la SIO di Lecce è stata premiata tra i sei migliori progetti del prestigioso premio “Atlante Italian Teacher Award” istituito dall’United Network Europa, in collaborazione con Repubblica e con la Varkei Foundation.

La scuola è presente in ospedale anche per gli alunni della Scuola secondaria di secondo grado, scuola capofila l’IISS Galilei-Costa-Scarambone di Lecce (Dirigente scolastica Gabriella Margiotta, coordinatrice Giovanna Donzella) che impegna tre docenti con orario completo di cattedra.

Referente AslL Lecce per la Scuola in ospedale è Roberta Tornese.