La bellezza salva tutti. A Gallipoli forum su turismo e benessere

La via della bellezza per dare qualità alla vita. Su questo tema il coordinamento cittadino delle parrocchie di Gallipoli si è ritrovato nel Teatro Tito Schipa alla presenza di addetti ai lavori, rappresentanti istituzionali e studenti.

L’evento è stato introdotto dal parroco della chiesa cattedrale mons. Pietro De Santis e ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore.

Dopo i saluti istituzionali del vicario generale della diocesi jonica mons. Giuliano Santantonio ha preso la parola Fernando Nazaro, noto e brillante imprenditore turistico gallipolino che ha ricordato le motivazioni che hanno portato al consolidamento di un percorso di condivisione sotto il profilo della promozione dell’immagine del territorio del quale Nazaro è stato prezioso e strategico compagno di viaggio.

Dopo la riflessione del presidente della provincia di Lecce Fabio Tarantino è stata la volta dell’arcivescovo di Otranto Monsignor Francesco Neri il quale ha stimolato la platea con una riflessione sull’idea di bellezza nella dottrina cristiana e nella nostra vita di ogni giorno La bellezza intorno all’uomo, nelle mani dell’uomo, nel cuore dell’uomo è un valore universale e storico che assume particolare rilievo nella teologia epifanica di San Francesco d’Assisi e nella produzione delle arti, della liturgia, delle scienze e della tecnica.

La redenzione stessa si perfeziona nella bellezza.

L’analisi critica del contesto geografico e paesaggistico di riferimento è stata affidata all’imprenditore alberghiero Vante Totisco, che ha chiuso la giornata.

Il saluto della civica amministrazione è stato portato dal sub commissario prefettizio, mentre non hanno fatto mancare la loro presenza i rappresentanti delle forze dell’ordine e militari del territorio gallipolino.

Quella di ieri al teatro Tito Schipa è stata solo la prima tappa di un percorso lungo e articolato che deve ancora mostrare i segni e la necessità di fare più bella l’industria turistica.