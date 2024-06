Imparare divertendosi: cibo, biodiversità e natura. Tutto pronto per i laboratori di ‘La Salute Vien Pensando’

Nell’ambito del progetto ‘La Salute Vien Pensando – percorsi di empowerment per uno stile di vita sostenibile ‘ della Fondazione di Comunità del Salento in partnership con Lilt Lecce, Fai Cisl Lecce, Oltre Mercato Salento e l’Impresa Sociale ‘Sistema Sviluppo Salento’, progetto finanziato da Puglia Capitale Sociale 3.0, proprio l’associazione ‘Oltre Mercato Salento‘ organizza presso i bellissimi spazi della Biblioteca OgniBene, sita in Viale De Pietro 45 a Lecce, un ciclo di laboratori gratuiti dal 18 al 21 giugno, pensati per i bambini dai 6 ai 10 anni. Attraverso attività ludiche e divertenti, i piccoli partecipanti potranno scoprire l’importanza di un’alimentazione sana, etica e sostenibile, nel rispetto della natura e della biodiversità.

Il Programma

Martedì 18 giugno (9:30 – 12:30): Introduzione al tema del cibo sano, buono e giusto. Celebrazione della Giornata Internazionale ONU per la Gastronomia Sostenibile.

Mercoledì 19 giugno (9:30 – 12:30): Alla scoperta della biodiversità. Si pianterà un seme e si imparerà a conoscere l’importanza della varietà vegetale e animale.

Giovedì 20 giugno (9:30 – 12:30): Dal chicco di grano alla pasta fatta in casa. Giornata Mondiale del Rifugiato: cibo e accoglienza.

Venerdì 21 giugno (9:30 – 12:30): Riciclo e riuso creativo: si imparerà a trasformare materiali di scarto in piccole opere d’arte, nel rispetto dell’ambiente.

I laboratori saranno condotti da Luisa Baratti e Matilde Guido, esperte di educazione alimentare e ambientale.

Oltre Mercato Salento è un’organizzazione che promuove l’economia sociale e solidale attraverso diverse iniziative, tra cui gruppi di acquisto solidale e mercati contadini. Collabora inoltre con il Tavolo Cittadino per una Politica del Cibo della città di Lecce.

Per informazioni e prenotazioni:

Per prenotazioni, compilare il format nel seguente link: https://www.bibliotecaognibene.it/evento/9026/2024-06-18/