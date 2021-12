“La faticosa arte del make up nell’Antica Roma”, al Museo del Mare Antico un laboratorio per ragazzi

Si svolgerà nel pomeriggio di oggi, sabato 18 dicembre, presso il Museo del Mare Antico di Nardò, un divertente laboratorio dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni e alle famiglie. L’iniziativa, dal titolo “La faticosa arte del make up nell’Antica Roma”, è a cura dell’Associazione “The Monuments People APS”

Anche nell’Antica Roma “trucco e parrucco” erano un ingrediente quotidiano nella vita delle donne. Ma quali erano i segreti per un aspetto sempre fresco sin dalle prime ore del mattino?

I ragazzi andranno a lezione di make-up con un viaggio a ritroso nella cosmetica e nei suoi ingredienti.

Si useranno pigmenti rossi per ravvivare labbra e guance, fondotinta bianco per il volto, ceneri per delineare le sopracciglia e colorare le palpebre.

Si sveleranno e sperimenteranno segreti, stratagemmi e impensabili ingredienti di usi e costumi che celebravano la vanità dell’epoca.

I laboratori si svolgeranno in osservanza delle direttive regionali per la prevenzione Covid-19. Per gli adulti accompagnatori sarà necessario esibire la Certificazione Verde Covid19, il Green Pass.

La prenotazione è obbligatoria poiché i gruppi saranno gestiti in maniera contingentata rispettando il numero massimo di partecipanti.

Info