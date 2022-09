A Casarano stop dell’acqua per 8 ore, Aqp avverte: “Evitare gli usi non essenziali”

Il 23 settembre sarà una giornata di lavoro per i tecnici di Acquedotto Pugliese. Questi, infatti, saranno impegnati a Casarano.

Aqp, allo scopo di migliorare il servizio idrico, sarà costretto a interrompere la normale erogazione nella cittadina salentina. I lavori riguarderanno l’inserzione di nuove opere acquedottistiche e per consentire ai tecnici di operare in tranquillità e sicurezza sarà necessario sospendere la fornitura idrica. Le strade dove avverrà l’interruzione saranno via Torricelli (nel tratto compreso tra via Ferrari e via Giusti) e via Volta (nel tratto compreso tra via Ferrari e via Buonarroti) via Edificio Scolastico, via XX Settembre, via Roma e vie limitrofe.

Lo stop prenderà il via alle 10.00 per concludersi alle 18.00, per una durata di otto ore.

Naturalmente potrebbero essere avvertiti dai cittadini una serie di disagi, ma solo ed esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Per limitare il più possibile i ‘fastidi’, l’ente di “Via Cognetti” raccomanda i residenti dell’area interessata alle operazioni di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica.