A Porto Cesareo al via i lavori di completamento della rete fognaria

Il prossimo mese inizieranno i lavori di completamento della rete fognaria nella penisola Cesarea di Porto Cesareo.

Le vie interessate sono: tratto corso Garibaldi da via Monti a via Leopardi; via Petrarca; p.zza N. Sauro da via Petrarca verso via S. Pellico e via Muratori; via Muratori sino a via Alfieri; tratto di via Alfieri; via Foscolo; via De Amicis e via Parini.

Gli interventi di scavo nelle vie sopra indicate furono sospesi durante l’esecuzione del I lotto per intervento della Procura su segnalazione di terzi.

Le opere in questione, della durata di circa 6 mesi, proseguiranno su via Monti, Mascagni, Garibaldi in direzione Leverano, comprese le traverse di via Russo e Tarantino, completando così il comparto che “ci permetterà di attivare la rete fognaria nel centro collegandola al depuratore. A breve inoltre – sottolinea il sindaco Silvia Tarantino – inizieranno gli scavi per la sostituzione della rete idrica vetusta ed ammalorata su tutta le vie della penisola ed in altre vie del centro del paese al di fuori dei questa”.

Tutti questi interventi posticiperanno la realizzazione del basolato al centro, progetto definitivo per cui “avevamo chiesto ed ottenuto un prestito dalla Cassa Depositi e Prestiti di 1.500mila euro. Si è tenuto un incontro coordinato dall’Ufficio Tecnico con entrambi i Direttori dei Lavori (fogna e rete idrica) in cui abbiamo stabilito un cronoprogramma cercando di ridurre al minimo i tempi di intervento in modo da non arrecare disagi a cittadini, commercianti ed operatori turistici, soprattutto nel periodo delle festività e della bella stagione”, ha concluso il primo cittadino.