A Taviano al via i lavori per la realizzazione della fognatura bianca

Si apre un nuovo cantiere a Taviano, quello per la realizzazione della fognatura bianca.

Un progetto dell’Amministrazione, che era già stato finanziato con fondi POR della Regione Puglia per un importo di 1 milione e 200mila euro, dopo che il Comune il 27 marzo del 2021, davanti al notaio Paolo Dell’Anna e alla presenza del vescovo di Nardò – Gallipoli Mons. Fernando Filograna, aveva sottoscritto un atto pubblico di acquisizione di alcuni terreni di proprietà della Parrocchia Beata Vergine Maria Addolorata, in via Vecchia Ovest dove, precisamente in via Tiziano, sarà costruita la vasca di raccolta delle acque pluviali.

“Un’ opera pubblica, quella della fognatura bianca, che al pari dell’estensione della rete idrica e fognaria sia a Taviano che a Mancaversa, è da considerarsi come un ulteriore servizio finalizzato a rendere più moderna e più avanzata la città”, Afferma Gianni Fonseca, Consigliere comunale con delega ai lavori pubblici, “un fenomeno, quello dell’allagamento delle nostre strade nelle giornate di pioggia intensa, che siamo impegnati a risolvere per tutte le zone della città”. prosegue il Sindaco Giuseppe Tanisi.

“Sono risultati importanti per la nostra Taviano – conclude – che scaturiscono da un’azione amministrativa improntata alla serietà e alla politica del fare. Oltre che sulla limpidezza degli atti e la concretezza dei fatti, che certificano la competenza, la correttezza e la trasparenza della nostra azione di governo, è sull’ idea di un nuovo sviluppo della città, su una vision di progresso condivisa, su una prospettiva a lungo termine, che resta il compito principe di una politica alta e che sappia guardare lontano, che verrà maggiormente misurato, e apprezzato, tanto nostro impegno”.