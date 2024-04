Al cimitero di Gallipoli al via i lavori di rifacimento dell’illuminazione

Ancora lavori al cimitero di Gallipoli: dopo la realizzazione di 120 loculi, l’installazione di panchine e fioriere e l’apertura del secondo ingresso compresi i lavori di asfaltatura in via Pascoli, strada retrostante il cimitero che permettere ai visitatori di accedervi senza barriere e senza difficoltà da un secondo ingresso, è la volta dell’impianto di illuminazione e dell’asfaltatura. Sono in corso gli interventi di rifacimento dell’intero impianto di illuminazione e di tutte le lampade votive. Non solo: i lavori effettuati hanno anche interessato più della metà delle strade del cimitero.

“Continuiamo con l’impegno nei confronti di uno dei luoghi cittadini, il cimitero che rappresenta un luogo importante di memoria – commenta il consigliere Ugo Ghiaccio. Luogo che, come abbiamo visto, non è dimenticato ma valorizzato ed è per questo che mi reco puntualmente in loco, per conto dell’intera amministrazione, per ripetuti sopralluoghi che si trasformano in interventi concreti. Abbiamo provveduto ad asfaltare più della metà delle strade e ora stiamo ultimando tutto l’impianto di illuminazione e sistemando tutte le fontane presenti all’interno. Sicuramente in questi giorni vi è del disagio nella fruizione del cimitero per via dei tagli, chiediamo un po’ di pazienza: il risultato sarà soddisfacente e ripagherà di questa attesa. Inoltre ci potrebbero essere anche dei problemi momentanei legati all’assenza dell’acqua, assenza sempre legata ai lavori per cui si tratta di un problema prettamente momentaneo”.