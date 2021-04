Galatone, nuovo look per piazza Umberto I. Il sindaco: “Inizio stagione di riqualificazione urbana”

Nuovo look per piazza Umberto I a Galatone, uno dei più importanti biglietti da visita della città salentina che entro 15 giorni vedrà l’inizio dei lavori per la rimozione di cordoli, il rifacimento dell’asfalto e dei marciapiedi, nuovi arredi e illuminazione. “Sarà un anno di cantieri no-stop: si inaugura una stagione di riqualificazione urbana senza precedenti”, hanno dichiarato il sindaco Filoni e l’assessore Gatto.

È stato con la determina dirigenziale numero 92/2021 che il Comune di Galatone ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria alla ditta “Nuova Fise srl” per un importo pari a 108mila485 euro, finanziati in parte con fondi comunali rivenienti dal DPCM del 17/02/2020.

“Riguardo alla tempistica, il cantiere – affermano il sindaco Flavio Filoni e l’assessore ai lavori pubblici, Biagio Gatto – partirà entro 15 giorni. Una delle piazze più importanti della città, anche per il significato che la stessa ha assunto negli anni, sarà dunque oggetto di restyling. Entrando nello specifico, verranno tolti i cordoli e piazza Umberto sarà asfaltata in modo tale da livellare la pavimentazione. È previsto inoltre il rifacimento dei marciapiedi e della segnaletica orizzontale e verticale”

“Piazza Umberto, che finora non era mai stata interessata da un intervento di tale portata, conferirà decoro e bellezza ad uno dei biglietti da visita della città. È un’opera che inaugura peraltro – dichiara ancora il sindaco Filoni – un anno di cantieri no-stop. Si comincia così a concretizzare, passo dopo passo, una stagione di riqualificazione urbana che non conosce precedenti. Galatone sta cambiando e lo sta facendo con i fatti”.