Giro d’Italia, a Lecce lavori notturni di rifacimento della pavimentazione sul percorso della “Carovana Rosa”

Nella mattinata di oggi, il vicesindaco di Lecce, con delega ai Lavori pubblici, Roberto Giordano Anguilla, e l’assessore a Traffico e Mobilità, Giancarlo Capoccia, hanno svolto una conferenza stampa, presso l’Open space di Palazzo Carafa, per illustrare gli interventi che, in vista del passaggio del Giro d’Italia 2025, verranno avviati soprattutto durante le ore notturne.

Una scelta certamente impegnativa ma necessaria per non interferire con le consuete attività giornaliere in città. Si tratta di lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale e verticale, necessari per garantire maggiore sicurezza, decoro e fruibilità per residenti, turisti e per gli atleti partecipanti alla prestigiosa manifestazione sportiva.

I lavori verranno eseguiti prevalentemente in orari notturni (dalle 22 alle 7) per limitare al minimo i disagi alla circolazione stradale e alla quotidianità dei cittadini.

Il calendario degli interventi

Questo il calendario dei principali interventi previsti:

V IA TARANTO (dalla statale 16 – rotatoria inclusa – sino a via Poso) 15 aprile 2025, dalle 22 alle 7 – avvio lavori con riapertura al traffico alle 7 con sede stradale fresata. – bitumazione prevista la notte successiva. – la segnaletica orizzontale sarà realizzata a traffico aperto. VIA TARANTO (da via L. Einaudi a viale dell’Università) – a seguire, si procederà con il rifacimento del tratto compreso tra via Einaudi e viale dell’Università. – lavori eseguiti dalle 22 alle 7, per tutte le notti necessarie.

(dalla statale 16 – rotatoria inclusa – sino a via Poso) 15 aprile 2025, dalle 22 alle 7 – avvio lavori con riapertura al traffico alle 7 con sede stradale fresata. – bitumazione prevista la notte successiva. – la segnaletica orizzontale sarà realizzata a traffico aperto. VIA TARANTO (da via L. Einaudi a viale dell’Università) – a seguire, si procederà con il rifacimento del tratto compreso tra via Einaudi e viale dell’Università. – lavori eseguiti dalle 22 alle 7, per tutte le notti necessarie. VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA GARIBALDI 15 aprile 2025, dalle 22 alle 7 – lavori in via San Francesco d’Assisi e tratto di Via Garibaldi. – riapertura al traffico al mattino, con bitumazione prevista per la notte successiva. – segnaletica orizzontale a traffico aperto.

15 aprile 2025, dalle 22 alle 7 – lavori in via San Francesco d’Assisi e tratto di Via Garibaldi. – riapertura al traffico al mattino, con bitumazione prevista per la notte successiva. – segnaletica orizzontale a traffico aperto. PIAZZA ARGENTO sino a VIA DEL DELFINO A seguire, intervento notturno (ore 22 – 7) per le notti necessarie al completamento.

sino a A seguire, intervento notturno (ore 22 – 7) per le notti necessarie al completamento. VIALE FRANCESCO CALASSO In settimana: smontaggio cordoni dello spartitraffico e attraversamenti pedonali (di mattina). 28 aprile 2025 (data indicativa): avvio rifacimento del manto stradale, comprensivo della rotatoria di piazza dei Bastioni. – lavori in notturna, dalle 22 alle 7, per tutte le notti necessarie.

In settimana: smontaggio cordoni dello spartitraffico e attraversamenti pedonali (di mattina). 28 aprile 2025 (data indicativa): avvio rifacimento del manto stradale, comprensivo della rotatoria di piazza dei Bastioni. – lavori in notturna, dalle 22 alle 7, per tutte le notti necessarie. VIALE DELLA LIBERTÀ – lavori eseguiti in orario mattutino (data da definirsi).

– lavori eseguiti in orario mattutino (data da definirsi). VIA DEL MARE – lavori in notturna (22 – 7), con riapertura al traffico ogni mattina. Data da definirsi.

– lavori in notturna (22 – 7), con riapertura al traffico ogni mattina. Data da definirsi. VIALE GIOVANNI PAOLO II Lavori di fresatura già avviati, in corso in orario diurno, nel tratto da via Ragusa alla bretella di raccordo con viale della Libertà.

L’Amministrazione Comunale si scusa per gli eventuali disagi temporanei e confida nella collaborazione dei cittadini, ricordando che tali interventi sono fondamentali per accogliere in sicurezza un evento di rilevanza internazionale, oltre che per migliorare la qualità della rete viaria cittadina.