Al cimitero di Lecce via libera ai lavori per più sicurezza e decoro

Il cimitero di Lecce si rinnova in nome della sicurezza e del decoro. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di sistemazione dei percorsi interni ai campi di inumazione, un intervento atteso da tempo e reso necessario da diverse criticità riscontrate negli ultimi anni.

La causa principale dei disagi era rappresentata da interventi non autorizzati effettuati dai cittadini sulle tombe. L’apposizione di lapidi, monumenti e altri elementi decorativi senza il necessario permesso ha portato alla creazione di un ambiente disordinato e pericoloso, con rischi per la sicurezza di visitatori e operatori.

Lo scorso 11 aprile, un incidente occorso a un operaio ha evidenziato l’urgenza di intervenire. A seguito dell’ispezione della Asl, il Comune è stato costretto a disporre la chiusura dei campi di inumazione per motivi di sicurezza.

Per risolvere il problema, l’amministrazione comunale ha deciso di realizzare dei tracciati in ghiaia che delimitano i percorsi e facilitano gli spostamenti all’interno dei campi. Inoltre, è in fase di elaborazione una nuova direttiva che disciplinerà in modo più preciso gli interventi consentiti sulle tombe, al fine di evitare nuove violazioni del regolamento.

L’assessore Laura Calò ha espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori, sottolineando l’importanza di garantire ai cittadini la possibilità di visitare i propri cari in un ambiente sicuro e decoroso. “L’attenzione alle criticità del cimitero è da sempre una priorità per questa amministrazione”, ha dichiarato l’assessore. “Sono certa che riusciremo a completare i lavori entro le prossime settimane e a riaprire i campi di inumazione”.