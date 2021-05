A Porto Cesareo al via i lavori di riqualificazione del “Punto Sport” di Piazza Pertini

Al via a Porto Cesareo i lavori di riqualificazione e rifacimento del “Punto Sport” di piazza Sandro Pertini.

L’intervento è stato possibile grazie al progetto e al relativo finanziamento regionale, per un totale di 100mila euro, ottenuto dalla precedente Amministrazione grazie all’ex assessore Gigi Baldi e alla consigliera Tania Piccinno.

Gli interventi

I lavori comprendono: interventi sul campo di calcio a 5 con sostituzione del manto con erbetta sintetica, sostituzione della recinzione e delle porte, efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione del campo; interventi sul campo bocce con sostituzione e ripristino manto; percorsi pedonali con percorso tattile plantare tipo “LOGES” e mappe tattili; area sportiva attrezzata con impianto studiato per esercizi dolci; attrezzo per attività ginnica denominato Plyo Box o Jump Box; attrezzo fitness, trazione alla sbarra.

L’attuale Governo cittadino in continuità con la precedente ha portato a termine la gara di affidamento dei lavori. Nello stesso tempo ha dato mandato agli uffici per indire una Manifestazione di Interesse per la gestione del Punto Sport in base ad un regolamento già approvato in Consiglio Comunale, in maniera che non si verifichino atti di vandalismo.