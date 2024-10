Lavori di riqualificazione di Via Trinchese, il Vicesindaco Giordano Anguilla incontra i commercianti

E’ previsto per il 14 ottobre prossimo l’inizio dei lavori di riqualificazione di via Trinchese, a Lecce.

Il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla, il dirigente Giovanni Puce, il responsabile unico del procedimento Sonia Cappello hanno incontrato i titolari degli esercizi commerciali per informali dell’apertura del cantiere e della programmazione degli interventi.

Nei primi quattro mesi verrà realizzato il primo lotto, che interesserà il tratto di via Trinchese tra piazza Mazzini e via Fabio Filzi. Nei quattro mesi successivi partirà il secondo lotto che interesserà il tratto tra via Filzi e via Cavallotti. In tutto, una porzione urbana che si estende per circa 150 metri lineari con una superficie di circa 1410 metri quadrati.

L’importo finanziato per la realizzazione del progetto è di 577mila euro. I lavori di ristrutturazione di via Trinchese prevedono la demolizione dei marciapiedi esistenti e l’innalzamento della quota stradale in maniera da realizzare una sezione a quota unica che faciliti la percorrenza dei flussi pedonali. Per rendere lo spazio facilmente leggibile, le fasce verranno differenziate attraverso cambi di pavimentazione utilizzando pietre locali che rispettino la normativa vigente in termini di scivolosità, durezza, compattezza, e di tutti gli altri requisiti. Si prevede l’adeguamento degli incroci nei punti di intersezione con le strade carrabili via Liborio Romano, via Fabio Filzi. Sono previsti 4 nuovi stalli per sosta dei veicoli riservati a persone con disabilità nelle immediate vicinanze delle aree di intersezione, isole di sosta composte da sedute, cestini portarifiuti, fioriere lungo tutto il percorso stradale.

‘Obiettivo dell’intervento è quello di migliorare la visibilità pedonale-automobilistica, aumentando la sicurezza pedonale e facilitando l’orientamento delle fasce deboli della popolazione e delle persone con disabilità – spiegano il vicesindaco Giordano Anguilla e il dirigente Puce – E’ un tratto di interconnessione tra l’area commerciale ed il centro storico, quindi rappresenta un nodo particolarmente significativo per la città sia per le dinamiche socio-culturali ed economico-commerciali sia per il sistema della viabilità. Considerando l’importanza dell’area come punto di accesso al centro storico, il valore storico-architettonico di piazza Sant’Oronzo e il polo attrattivo dell’area commerciale di piazza Mazzini, la riqualificazione punta a valorizzare, dando uniformità e riconoscibilità, ad un contesto urbano che risulta frammentato e disomogeneo. Particolare attenzione viene riservata a garantire maggiore comfort ed attrattività assecondando la direzione dei flussi pedonali, garantendo la continuità dei percorsi pedonali e il migliorando le condizioni di sicurezza nelle aree di intersezione. Già in fase di studio di fattibilità tecnico-economica, era stata definita una proposta progettuale finalizzata a migliorare le condizioni di accessibilità e ad innalzare il comfort complessivo restituendo uno spazio urbano più vivibile, attrattivo, comodo e sicuro’.

Come indicato nel progetto, ‘via Trinchese ha storicamente rappresentato, nell’ambito delle dinamiche urbane, una spinta verso la modernità tanto per la città di Lecce quanto per i paesi della provincia. Non è un caso, infatti, che abbia raggiunto la sua massima importanza tra gli anni ‘50 e ‘70 del ‘900 quando Piazza Mazzini venne trasformata secondo un linguaggio lineare e moderno che si contrapponeva allo sfarzo barocco del centro storico. In un periodo di grandi modificazioni sociali, il centro storico intra moenia si andò progressivamente svuotando e degradando mentre si rafforzò il ruolo attrattivo di piazza Mazzini che, grazie alle numerosissime attività commerciali, diventò il nuovo centro dinamico della città di cui via Trinchese, circondata dalla campagna almeno fino al 1949, assunse un ruolo centralissimo. Come conseguenza, per la prima volta, iniziarono anche a verificarsi quei problemi di congestionamento del traffico veicolare e di scarsità dei parcheggi che, ancora oggi, non hanno trovato una soluzione soddisfacente. L’importanza del quartiere Mazzini nella realtà economica-commerciale si è rafforzata nei decenni ed è stata confermata dalla perimetrazione del DUC – Distretto Urbano del Commercio – nato con l’obiettivo di valorizzare e qualificare la rete commerciale innalzando la qualità dell’offerta grazie alla collaborazione tra Comune di Lecce, Confesercenti e Confcommercio. Il tratto di via Trinchese oggetto dell’intervento si inserisce in posizione baricentrica come asse di congiunzione tra le due polarità del centro storico e del Distretto Urbano del Commercio’.

Attualmente, lungo la via insistono 26 attività commerciali, ubicate al piano terra degli edifici residenziali, 15 delle quali distribuite sul lato Nord ed 11 su quello Sud. Si tratta di 13 negozi di abbigliamanto, tre gioiellerie, due rivendite di abbigliamento intimo e due di calzature, un esercizio rispettivamente di elettronica, pelletteria, profumeria, rosticceria, tabaccheria e di generi vari.