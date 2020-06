Al via il progetto di riqualificazione urbana di Villa Convento, consegna delle opere tra 9 mesi

“Avviamo un progetto molto atteso dai cittadini di Villa Convento, che ci permette non solo di riqualificare una parte importante della nostra città a cui restituiamo decoro urbano ma di dotarla anche di servizi essenziali come la rete pluviale o una pubblica illuminazione adeguata. Si tratta di interventi rilevanti che puntano a migliorare decoro urbano, sicurezza, vivibilità e quindi qualità della vita”, con queste parole Alessandro Delli Noci, Assessore ai lavori Pubblici del Comune di Lecce, commenta l’avvio dei lavori per la Riqualificazione urbana della frazione di Villa Convento, Messa in Sicurezza di Viale Luciano Pavarotti e delle aree circostanti, progetto che si inquadra nel “Programma Straordinario per la Riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Lecce, Città ruraLE”.

Gli interventi previsti, della durata di circa 9 mesi, interesseranno la riqualificazione urbana delle aree adiacenti la Piazza Don Giuseppe De Luca e la Chiesa, al confine con il territorio di Novoli, con il rifacimento della pavimentazione stradale con basolato in pietra di apricena delle vie dell’Artigianato e della Tecnica, utilizzando gli stessi materiali dell’intervento di riqualificazione della Piazza.

I lavori riguarderanno la demolizione e ricostruzione dei marciapiedi in via dell’Artigianato, via dell’Agricoltura – nella parte adiacente il nucleo storico – e nella prima parte di via Luciano Pavarotti adiacente alla Piazza. Sulla stessa strada saranno realizzati nuovi marciapiedi in adiacenza al campetto di calcio e sostituite le essenze arboree (così come in via Dell’Artigianato).

La linea elettrica esistente sarà sostituita e interrata in viale L. Pavarotti e sarà realizzata un’adeguata illuminazione pubblica in via dell’Agricoltura con sostituzione dei corpi illuminanti esistenti e attualmente posti sulle abitazioni.

Inoltre, le vie Luciano Pavarotti, Maestri del Lavoro e parte delle vie Agricoltura e della Tecnica saranno interessate da lavori di rifacimento completo della rete pluviale. Dopo i lavori di riqualificazione urbana, sarà completamente rifatto il manto stradale di via dell’Agricoltura e di via Luciano Pavarotti, dalla piazza Don Giuseppe De Luca fino all’incrocio con via dell’Agricoltura.

Il progetto prevede infine la realizzazione di un percorso ciclo-turistico lungo la via Leoncavallo di collegamento tra l’area di verde pubblico attrezzato e il percorso “Valle della Cupa tra Ville, Cave e Vigne” mediante la riqualificazione della pavimentazione stradale esistente.