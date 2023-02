Gallipoli, terminata la messa in sicurezza di Lungomare Galilei. Abbattuta la struttura a travoni

Si sono conclusi i lavori di abbattimento della cosiddetta struttura a travoni posizionata nel tratto centrale del lungomare Galileo Galilei a Gallipoli, l’intervento, iniziato e concluso in meno di 20 giorni, è stato messo in atto per garantire una maggiore sicurezza dell’area.

La storia della struttura

Nella seconda metà degli anni novanta, nell’ambito di un progetto denominato “Gallipoli Mediterranea” era stata infatti avviata la riqualificazione del lungomare, in particolare nel tratto compreso tra “piazza del Mare e via Udine”. Nello specifico, il progetto prevedeva la realizzazione di diversi manufatti ed elementi decorativi per la riqualificazione del Lungomare che, nel corso degli anni, sono stati soggetti alle azioni atmosferiche che hanno influito sullo stato di conservazione; parte di queste strutture risultavano in buono stato di manutenzione a eccezione del travone, in corrispondenza di Piazza Falcone-Borsellino, interessato da forte degrado.

Per tanto tempo la struttura è stata circoscritta e transennata per garantire la sicurezza dei cittadini ed evitare possibili crolli del materiale: per questo motivo, essendo l’area molto frequentata specialmente nel periodo estivo, l’Amministrazione comunale ha scelto di abbatterla definitivamente.

“Abbiamo annunciato poco più di due settimane fa l’intervento ed oggi si è concluso. Il nostro obiettivo primario – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Cuppone – era quello di rendere l’area più sicura e ciò strizza l’occhio ad un obiettivo a lungo termine di riqualificare l’intero lungomare con progetti specifici cui l’Amministrazione da anni sta lavorando. Restituiamo oggi un’area alla città sicura”.