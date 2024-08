Viale Lo Re: lavori in corso, ma nel rispetto delle tempistiche

Nonostante alcune segnalazioni, a Lecce i lavori di manutenzione straordinaria di viale Lo Re procedono secondo il cronoprogramma stabilito. L’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Giordano Anguilla, ha voluto fare chiarezza sulle tempistiche dell’intervento, rassicurando i cittadini.

“Si tratta di un’opera che riguarda un viale di grande valore storico per la nostra città – ha spiegato l’assessore – e per questo motivo ogni intervento, anche il più piccolo, deve essere autorizzato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. Questo iter burocratico è fondamentale per garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche e storiche del luogo”.

I ritardi, quindi, non sono dovuti a inefficienze, ma al rispetto delle normative vigenti. “Abbiamo atteso con pazienza i pareri della Soprintendenza, che riguardavano sia i materiali da utilizzare sia i colori degli stessi – ha proseguito Giordano Anguilla – Una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, abbiamo immediatamente avviato la procedura di acquisto dei materiali”.

Intanto, gli scavi aperti in viale Lo Re sono stati utilizzati anche per effettuare alcuni interventi sulla rete elettrica. “Abbiamo consegnato ad Enel il progetto per completare i punti di fornitura elettrica – ha aggiunto l’assessore – tra i quali anche le cosiddette paline intelligenti alle fermate degli autobus, che stiamo installando in questi giorni”.