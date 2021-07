Le giornate al mare per “la famiglia di giù” sono un rituale, il racconto di Roberto Maffei

Giunti al mare si procede a togliere la rudimentale porta in legno posizionata sopra un’altra porta in ferro. La porta in legno ha una duplice utilità. La prima è proteggere la porta in ferro dall’aria salmastra corrosiva come la soda caustica, la seconda è far credere ad eventuali malintenzionati che quella è una casa abbandonata e che sarebbe inutile entrarci a cercare qualcosa da rubare. Rimosso il primo ostacolo vengono spalancati tutti gli infissi, viene attivato il contatore della luce e aperto il rubinetto generale per l’acqua. Acqua di pozzo ovviamente che se bevuta provoca allucinazioni a sfondo mistico e diverse necrosi ai reni.

I materassi umidi, appiccicosi e maculati dalla muffa vengono appoggiati su delle sedie e messi fuori al sole. Mobili e altri componenti d’arredo vengono coperti con teli in plastica o vecchie lenzuola e si inizia con la tinteggiatura. Alcuni mobili sono così marci dall’umidità che sono molli come un biscotto messo nel latte caldo. Anche questi messi al sole ormai gonfi e deformati che vengono scambiati per una nuova linea Ikea. Quelli irrecuperabili vengono caricati sul moto ape eportati in discarica…(si spera autorizzata).

In attesa che asciughi la prima passata di vernice si sale sul tetto per riposizionare l’antenna e ai bambini viene dato il compito di dire “non si vede…, si vede a righe…, si vede…” mentre il papà fissa l’ultimo tirante con un bullone impiantato nel muro di separazione con la casa accanto. Da precisare che solitamente la casa non ha una scala per salire sul terrazzo e quindi, preventivamente, si telefona al vicino che abita al nord se si può “saltare” nella sua proprietà e utilizzare la sua scala per poter raggiungere il proprio terrazzo in quanto i tetti delle due case sono separati da un muretto alto poco più di 50 cm. Il vicino acconsente con poche parole: “Si si, fai pure, basta che non fai suonare l’allarme sennò arrivano quelli della vigilanza”. A quelle parole tornano alla mente tutte le volte che è stato oltrepassato il confine senza permesso…

A tarda sera con i bambini addormentati sul sedile posteriore e la madre alla guida della Scenic che sembra Amelia, la strega di zio Paperone, si torna a casa in attesa di luglio. Il papà intanto ricoperto da pois bianchi come se fosse stato attaccato da uno stormo di gabbiani con la dissenteria (fortuna che si tratta solo di vernice) e con il moto-ape carico come un mulo si ferma prima a fare benzina e poi, approfittando dell’oscurità, scarica e brucia vecchi materassi e comodini marci in qualche campo di qualche ignaro contadino. Tornato a casa ben oltre l’orario tollerato, gli tocca sorbirsi la moglie che gli chiede ripetutamente dove sia stato dato che loro erano a casa già da 3 ore e lo aspettavano per cenare.

E finalmente arriva Luglio.

La mamma prepara valigie già dal 25 giugno come se non si dovesse tornare più e come se si dovesse andare dall’altra parte del mondo. I bambini sono così stimolati dal trasferimento al mare che parlano, anzi urlano, senza fermarsi come fossero una coppia di cocorite. Il padre, con 2 testicoli grandi quanto una casa, non vede l’ora di accompagnarli e ritornare in paese in serata per rivederli solo il sabato e la domenica successivi perché per lui le ferie arriveranno solo nelle duesettimane finali di agosto ma nonostante ciò l’idea di poter vedere il telegiornale in silenzio e girare in mutande per casa lo proiettano in uno stato di pace che al confronto anche il Nirvana impallidirebbe. Solita carovana di auto. Questa volta oltre alla Megane non c’è più l’ape del vicino ma una Fiat Marea SW da riempire all’inverosimile utilizzando anche il portapacchi. Giunti a destinazione cominciano le operazioni di scarico. In pochi minuti i 12 mq fronte casa sembrano unbancone di merce sequestrata dalla Guardia di Finanza durante un’operazione di merce contraffatta. Spunta anche un cappotto invernale e persino il barattolo del sale. Il papà decide di non fare domande, sta già pensando che in un paio d’ore sarà stravaccato sul divano di casa con l’aria