Le PMI al centro: incentivi e opportunità per lo sviluppo del Salento

Le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano l’ossatura dell’economia italiana e, in particolare, del Salento. Per sostenerne la crescita e favorire nuove opportunità di lavoro, Federaziende – Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati – in collaborazione con l’Associazione Expo Salento Sotto le Stelle, organizza il convegno “Incentivi e opportunità di sviluppo per le Piccole e Medie Imprese e liberi professionisti”.

L’evento

L’evento, in programma per venerdì 21 giugno 2024 alle ore 19.30 presso il Cineteatro Lumière di Carmiano, si pone come un importante momento di confronto e informazione per il territorio salentino.

L’iniziativa è patrocinata dalla Camera di Commercio di Lecce ed attuata con la collaborazione del Comune di Carmiano, del GAL Terra d’Arneo, della B.C.C. di Terra D’Otranto e dell’I.I.S.S. ‘’Nicola Moccia’’ di Nardò.

Saluti istituzionali

Porteranno i saluti istituzionali Giovanni Erroi, Sindaco di Carmiano, Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Cosimo Durante, Presidente del GAL Terra D’Arneo e Umberto Mele, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Terra D’Otranto.

Relatori e tematiche

Dopo i saluti istituzionali, i relatori, tra cui il Presidente Nazionale di Federaziende, Simona De Lumè, il Presidente del Cat Federaziende Lecce, Simone Resinato e il Responsabile Commerciale Federaziende e Pubbliche Relazioni, Francesco De Blasi, illustreranno le misure e gli incentivi attualmente disponibili per sostenere le PMI e i liberi professionisti.

I tecnici di Federaziende presenteranno alla platea le misure e gli incentivi attualmente esistenti per le imprese e i liberi professionisti.

La Camera di Commercio di Lecce sarà rappresentata dal componente di Giunta, Eleno Mazzotta che interverrà anche nella sua qualità di Segretario Generale Nazionale di Federaziende, mentre a Fabio Bufano sarà affidato il compito di illustrare i prodotti finanziari della BCC di Terra D’Otranto rivolti alle imprese.

Modererà il giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia, Andrea Tafuro. Interverranno pertanto anche *Marcello Quarta* Presidente dell’Associazione Expo Salento, la dott. ssa *Federica Carrozzo* Direttrice Artistica di Expo Salento e l’Arch. *Ezio Petrelli* Vice Presidente CdA BCC di Terra D’Otranto.

Focus principali

Nidi

Resto al Sud

Credito d’Imposta ZES

PIA, MiniPia e PIA Turismo

Misure proposte dal Gal Terra d’Arneo

Inoltre, la BCC di Terra d’Otranto presenterà i propri prodotti finanziari dedicati alle imprese.

Expo Salento 2024: un’occasione per il territorio

Il convegno sarà anche l’occasione per presentare Expo Salento 2024, la fiera in programma a Carmiano il 22 e 23 giugno, che riunirà le migliori aziende del Salento per promuovere le loro eccellenze e favorire la crescita del territorio.

Interverranno sul tema Marcello Quarta, Presidente dell’Associazione Expo Salento, Federica Carrozzo, Direttrice Artistica di Expo Salento, Ezio Petrelli, Vice Presidente CdA BCC di Terra D’Otranto.

Partecipazione

La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti gli imprenditori, professionisti e operatori economici interessati.

Per maggiori informazioni e per prenotarsi, è possibile contattare Federaziende Lecce.

Un evento da non perdere per conoscere le opportunità di crescita e sviluppo dedicate alle PMI del Salento.