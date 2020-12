Lecce, in arrivo 12 photored prima di Natale: i primi già installati

Sono tantissimi gli incedenti che avvengono continuamente sulle arterie principali di Lecce. E la scelta per l’installazione di photored sulle vie del capoluogo barocco è dettata anche dal numero di sinistri che ognuna di queste strade riporta, soprattutto a causa dell’eccessiva velocità a cui, troppo spesso, gli automobilisti viaggiano.

Annunciato il mese scorso, il piano di installazione di 12 photored sarebbe arrivato prima di Natale e, in effetti, non si lascia attendere. Gli occhi elettronici che monitoreranno gli incroci più trafficati di Lecce mirano a limitare il numero di scontri tra automobilisti. Si parte da due incroci su Viale Grassi, quello con via Monteroni e quello con via Lequile ma è prevista l’installazione di altri photored.

Al contrario degli autovelox, i photored si attivano grazie ad un sensore nascosto sotto l’asfalto, posizionato sulla linea di arresto dell’incrocio al semaforo rosso. Quando il conducente oltrepassa la linea con il rosso o accelerando a semaforo giallo, la telecamera immortala la targa della vettura.