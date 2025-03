Lecce al centro del turismo europeo, “Progetto Europa – Focus Turismo” all’Hilton Garden Inn

Sabato 29 marzo 2025, a partire dalle ore 14:30, l’Hilton Garden Inn di Lecce ospiterà l’evento “Progetto Europa – Focus Turismo“, un incontro organizzato nell’ambito del ciclo di laboratori di europrogettazione promossi dall’europarlamentare pugliese Chiara Gemma (ECR-Fratelli d’Italia).

L’iniziativa, che si inserisce in un contesto di dati estremamente positivi per il settore turistico europeo e italiano, mira a esplorare le opportunità e i finanziamenti che l’Unione Europea mette a disposizione per sostenere e sviluppare il turismo nel territorio.

Un settore in crescita, ma con ampi margini di miglioramento

I dati di Federturismo confermano un anno record per il turismo in Europa e in Italia, con oltre 3 miliardi di notti trascorse nelle strutture ricettive dei paesi UE. L’Italia si posiziona come seconda destinazione preferita in Europa, superando la Francia e rimanendo dietro solo alla Spagna.

“Sono record e primati di un settore che è un autentico volano economico e sociale per il nostro territorio”, ha dichiarato l’on. Chiara Gemma, sottolineando l’importanza di non abbassare la guardia e di continuare a lavorare per migliorare la qualità dell’offerta turistica.

Focus su innovazione, formazione e finanziamenti europei

L’evento di Lecce si concentrerà in particolare sulle risorse e le opportunità che Bruxelles mette a disposizione per il settore turistico, con un focus su innovazione e formazione.

“In un mercato ad alta competizione come quello turistico, credo sia il momento di puntare e investire energie sulla qualità delle proposte turistiche di un territorio, già di ottimo livello”, ha affermato l’europarlamentare pugliese.

All’incontro interverranno anche i parlamentari di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna (Responsabile Dipartimento Turismo), Francesco Filini (Responsabile del Programma di FDI), Saverio Congedo, Antonio Gabellone, Francesco Ventola e l’esperto europrogettista Riccardo Barile, che forniranno un quadro generale sul settore e approfondiranno il tema dei finanziamenti europei.

Un’occasione per il territorio

“Progetto Europa – Focus Turismo” rappresenta un’importante occasione per il territorio leccese e pugliese per confrontarsi sulle sfide e le opportunità del settore turistico, e per individuare strategie e progetti innovativi per valorizzare al meglio le proprie risorse e attrarre un turismo sempre più esigente e consapevole.