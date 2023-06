A Salice Salentino inaugurato il Lecce Club “Sergio Vantaggiato”

È stata una serata all’insegna della festa quella di ieri a Salice Salentino.

Nel comune del Nord Salento, infatti, si è svolta l’inaugurazione del Lecce Club intitolato a Sergio Vantaggiato.

Alla presenza del presidente del sodalizio di “Via Colonnello Costadura” Saverio Sticchi Damiani e della moglie Marina, il direttivo del Club, con alla testa il presidente Lorenzo Ancora, è stato orgoglioso di presentare un “sogno” che un gruppo di amici covava da tanto tempo e che, grazie alla caparbietà e all’impegno di tutti, si è potuto avverare.

“La passione per questa squadra va oltre i confini del calcio, rappresenta la salentinità e l’amore immenso che questa gente ha per il suo Lecce”, sono state le parole che Lorenzo Ancora ha espresso davanti a un commosso Sticchi Damiani, ricordando anche la figura sempre presente Sergio Vantaggiato che, con le sue radiocronache, ha riempito le domeniche dei tifosi giallorossi, raccontando un calcio d’altri tempi, un calcio che non esiste più ma che continua, per i tifosi veri, a seguire un unico colore, il giallorosso.