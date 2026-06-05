Passata la solennità del Corpus Domini, sabato 6 giugno sarà di nuovo festa grande nella Chiesa di Lecce, guidata e sostenuta nel suo cammino sulle strade del Vangelo dal suo pastore, l’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta.

Il 6 giugno, infatti, l’arcivescovo emerito Michele Seccia taglierà il prestigioso traguardo dei settantacinque anni. La comunità salentina, che lo ha avuto come guida spirituale dal 2 dicembre 2017 al 18 giugno dello scorso anno, sente il bisogno profondo del cuore di elevare a Dio la lode per questo momento significativo nella vita di don Michele. Un’occasione per ringraziarlo pubblicamente per il suo servizio instancabile, la sua disarmante disponibilità e la sua sconfinata paternità con cui ha edificato il popolo di Dio a Lecce.

L’appuntamento in Cattedrale e l’agape fraterna

Per questi motivi, per esplicito volere dell’arcivescovo Panzetta, tutta la comunità diocesana si ritroverà nella chiesa cattedrale sabato 6 giugno alle ore 11:00 per la solenne concelebrazione di ringraziamento presieduta proprio dall’arcivescovo emerito.

Al termine della liturgia, l’intera famiglia presbiterale si stringerà attorno a don Michele insieme a mons. Panzetta in un’agape fraterna, per fargli sentire l’abbraccio affettuoso e riconoscente dei sacerdoti che sono stati i suoi primi e fidati collaboratori negli anni del suo ministero leccese.

Il profilo biografico di mons. Michele Seccia

La vita di don Michele è una testimonianza di fede e dedizione totale alla Chiesa. Ripercorriamo le tappe principali della sua biografia.

Le origini e la formazione

Michele Seccia nasce a Barletta il 6 giugno 1951 da Luigi e Carmina Torre. I suoi primi anni di vita sono segnati da particolari esperienze di sofferenza, superate grazie alle cure mediche, all’assistenza dei genitori e a una speciale protezione del Signore.

Il suo percorso formativo ed ecclesiastico si sviluppa attraverso tappe importanti 1962: Ingresso nel seminario arcivescovile di Bisceglie; 1970-1977: Formazione spirituale a Roma presso il Pontificio seminario francese e infine consegue il baccalaureato in filosofia e teologia alla Pontificia Università Gregoriana, la laurea in Filosofia alla Sapienza di Roma e la licenza in Teologia Morale all’Accademia Alfonsiana.

Il ministero sacerdotale e l’episcopato

Ordinato sacerdote il 26 novembre 1977, ricopre diversi ruoli a Barletta, tra cui quello di parroco dello Spirito Santo e Vicario generale dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.

La chiamata all’episcopato arriva nel 1997: dal 1997 al 2006 è Vescovo della Diocesi di San Severo; dal 2006 al 2017 di quella di Teramo-Atri e dal 2017 al 2025 è Arcivescovo Metropolita di Lecce

In seno alla Conferenza Episcopale Pugliese è stato segretario e vescovo delegato per l’Insegnamento della Religione cattolica, ricoprendo ruoli di rilievo anche nella Cei a livello nazionale per l’educazione, la scuola e l’evangelizzazione dei popoli.

Gli anni a Lecce e l’attuale servizio

Il 29 settembre 2017 Papa Francesco lo nomina Arcivescovo Metropolita di Lecce, diocesi in cui fa il suo ingresso ufficiale il 2 dicembre successivo. Il 18 giugno 2025 Papa Leone XIV accoglie le sue dimissioni per raggiunti limiti di età, nominando mons. Angelo Raffaele Panzetta come nuovo Arcivescovo Metropolita.