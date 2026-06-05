Un weekend da incorniciare per Pino Frascaro, pilota gentleman di origini salentine e figura di spicco della nostra scuderia Motorsport Scorrano. Il pilota è stato il protagonista assoluto di una prestazione straordinaria sul leggendario circuito di Magny-Cours, in Francia.

Al volante della sua Ferrari 296 Challenge (numero 27), gestita con maestria dal Team D&C Racing di Maranello, Frascaro ha conquistato un risultato di assoluto prestigio internazionale: un fantastico terzo posto assoluto nella classifica combinata (GT3 + GT) e, soprattutto, il primo gradino del podio nella categoria GT della competitiva Ultimate GT Sprint Cup.

Il pilota, che attualmente vive e si allena in Svizzera, ha dimostrato ancora una volta un legame indissolubile con la sua terra d’origine, portando alto il nome del Salento e della nostra associazione sportiva sui palcoscenici automobilistici più prestigiosi.

Questa importante vittoria conferma non solo il grande valore tecnico del Team D&C Racing, ma anche la costanza e la crescita di Frascaro, sempre più competitivo e in totale sintonia con la performante vettura del Cavallino Rampante. Il prossimo appuntamento in pista è già fissato al circuito del Mugello dal 10 al 12 luglio 2026.

Il pensiero già rivolto al Salento e al Grand Prix di Santa Maria di Leuca

Nonostante il grandioso successo internazionale, il cuore e l’impegno di Pino Frascaro sono già proiettati verso il prossimo grande appuntamento sportivo del territorio. Frascaro è infatti il principale promotore del Grand Prix del Salento, un evento motoristico di caratura internazionale che trasformerà la meravigliosa cornice di Santa Maria di Leuca in un circuito cittadino mozzafiato.

L’attesissimo appuntamento è fissato per i giorni 2, 3 e 4 ottobre 2026. L’evento si preannuncia già come l’appuntamento clou dell’automobilismo salentino per il 2026, capace di coniugare perfettamente la passione per le alte prestazioni e il motorsport con la valorizzazione turistica e paesaggistica del Capo di Leuca.

Tutta la Motorsport Scorrano esprime le proprie più vive congratulazioni a Pino Frascaro per questo straordinario traguardo in terra francese, augurandogli di proseguire con questo eccezionale slancio vincente verso i prossimi impegni della stagione agonistica.