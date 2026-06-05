Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Lecce. Intorno alle ore 22:50 del 4 giugno 2026, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale – sede centrale – è dovuta intervenire d’urgenza in via Firenze n. 2 a causa di un violento incendio che ha colpito un’autovettura.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Al loro arrivo sul posto, i caschi rossi hanno constatato che il rogo aveva già completamente avvolto una Lancia Ypsilon. Nonostante la tempestività dei soccorsi, il veicolo è andato interamente distrutto dalla furia delle fiamme.

Le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica dell’area sono state fondamentali per mettere in sicurezza la zona interessata; evitare il propagarsi del fuoco alle autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze e scongiurare gravi rischi per la pubblica e privata incolumità.

Indagini in corso

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell’incendio sono intervenuti tempestivamente anche i militari del NORM del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce. I militari dell’Arma hanno effettuato i primi rilievi e avviato gli accertamenti di competenza per stabilire l’esatta natura del rogo e non escludere alcuna pista.