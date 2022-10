Lecce, lavori su viale Leopardi e viale Japigia: necessario abbattimento dei pini per la messa in sicurezza

Sono in corso i lavori per il rifacimento di strade e marciapiedi su viale Japigia e viale Leopardi a Lecce. Entrambi rientrano in uno dei lotti per la mitigazione del rischio idrogeologico grazie a riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture.

Al centro dell’intervento il rifacimento del manto stradale e del marciapiedi, da anni sconnessi e oggetti di segnalazioni di pericoli sia per auto che per pedoni. A causare il pericolo infatti è la presenza di radici di alberi di pino presenti lungo i viali che avevano un impatto anche sui sotteservizi stradali come elettricità e impianto fognario.

Il Comune di Lecce ha già ottenuto il finanziamento, nell’ambito del Pnrr, del progetto “Riqualificazione ecologica della circonvallazione cittadina”, grazie a cui saranno piantumati nuovi alberi e arbusti, nuovo arredo urbano, piste ciclabili, attraversamenti pedonali, segnaletica luminosa, marciapiedi, fermate del trasporto pubblico. Si tratta di un totale di 6,5 milioni di euro in tutto.

“Il tema degli alberi di pino presenti nei contesti urbani – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Marco Nuzzaci – coinvolge non solo Lecce ma tutte le città italiane, alle prese con alberature piantate decenni fa e che oggi, nella fase più avanzata del loro ciclo di vita, provocano non solo il dissesto di strade e marciapiedi, a causa delle loro radici superficiali, ma anche pericoli per l’incolumità pubblica dovuti alla fragilità dei rami e del tronco. Nel caso dei viali Leopardi e Japigia abbiamo incaricato un agronomo specializzato che ha affiancato i progettisti e il direttore dei lavori per valutare la possibilità di conservare almeno alcune delle alberature, come è avvenuto. Ad essere rimossi sono infatti solo i pini che sono stati ritenuti incompatibili con la sicurezza e i lavori e quelli che, dati gli interventi di sistemazione di strade e marciapiedi, avrebbero vista compromessa la loro staticità, a danno della sicurezza dei passanti”.