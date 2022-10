Lecce, troppa pressione sui licei scientifici. Arriva un terzo liceo scientifico

Non è facile gestire scuole che spesso sono al limite della loro capienza, al punto di dover rifiutare le richieste di iscrizione di alcuni alunni. Da ormai qualche anno, la situazione scolastica leccese, per quanto riguarda i licei scientifici, si è complicata a causa di un sovraffollamento a cui le strutture non riescono a fare fronte. Al momento, nel capoluogo sono presenti il liceo scientifico “Cosimo De Giorgi” e liceo scientifico statale “Giulietta Banzi Bazoli”.

Per superare il problema, si discute già tempo dell’apertura di un nuovo liceo scientifico nel capoluogo barocco per dare le stesse opportunità a tutti i ragazzi di Lecce e provincia, e per rendere più agevole l’organizzazione e la gestione delle scuole attualmente in affanno.

Sembra non mancare molto all’ok delle istituzioni per la nascita del nuovo istituto che dovrebbe avere sede presso Viale Marche-Via Cataldi, anche se al momento si discute sul tipo di indirizzo da avviare nel nuovo polo: uno scientifico o un tecnico-scientifico. La conferma formale per avviare il progetto dovrebbe arrivare entro la fine del 2022.