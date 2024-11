Prorogato il termine per la presentazione delle domande al bando per la partecipazione a ‘Leccègiovani’

E’ stato prorogato a venerdì prossimo, 15 novembre, il termine ultimo per la presentazione delle domande al bando per la partecipazione a ‘Leccègiovani‘, la manifestazione che si svolgerà il 22 novembre, giorno dedicato a Santa Cecilia, patrona della musica.

Lo ha fatto sapere il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, questa mattina, nella conferenza stampa convocata per illustrare l’iniziativa inedita rivolta ai giovani. “L’abbiamo voluta chiamare “Leccègiovani” proprio a voler significare che la città esiste perchè ci sono soprattuto i giovani – ha detto il sindaco Poli Bortone – per dire che il futuro è affidato a loro. Intanto, potranno esprimere tutta la loro creatività in luoghi emblematici, significativi per la città, quali sono le piazzette davanti alle tre Porte (San Biagio, Napoli e Rudiae, ndr) e lo spazio davanti al Sedile, in piazza Sant’Oronzo. Abbiamo coinvolto le scuole ma anche il Conservatorio e l’Accademia di Belle Arti e tutti quanti i ragazzi che hanno una band, grande o piccola, o fanno teatro, oppure che da solisti desiderano avere uno spazio loro dedicato per declamare una poesia, raccontare una storia, dipingere un quadro, fare una qualsiasi altra esibizione. Abbiamo coinvolto anche il progetto Galattica – ha fatto sapere il sindaco – che dispone di un finanziamento di 50mila euro. Poichè è iniziativa che si rivolge ai giovani, abbiamo chiesto ai responsabili di intervenire, con una somma di 3.500 euro, per la realizzazione delle piccole pedane sulle quali i giovani potranno esibirsi. Il nostro intendimento è che “Leccègiovani” diventi un appuntamento fisso, nell’ambito della stagionalizzazione degli eventi con la quale prevediamo di dedicare ogni mese ad un evento o ad un tema. Il mese della gioventù cominciamo a crearlo da questa giornata del 22 novembre, con l’obiettivo di aggiungere altre date, così come avevamo fatto, nelle mie due passate consiliature, con “Itinerario rosa”. Quest’ultimo progetto era partito con una iniziativa nella data simbolo, l’8 marzo. In breve furono realizzate altre manifestazioni nell’arco di tutto il mese di marzo. Nel 2007 lasciai l’amministrazione comunale con proposte e iniziative di creatività femminile che coprivano tre – quattro mesi. Ci auguriamo che possano essere gli stessi giovani a proporci, per gli anni prossimi, altre forme di collaborazione”.

“Quando il sindaco mi ha parlato di questa sua idea, ho pensato fosse una cosa meravigliosa – ha aggiunto Maria Gabriella Margiotta, assessore alle Politiche giovanili – ma non avevo idea dell’impegno che presuppone organizzare una manifestazione di questa entità. In questo mi ha aiutato il consigliere comunale Luigi Quarta Colosso, il quale ha risposto con sollecitudine alle mie richieste, ma anche i consiglieri Sofia Lupo e Maurizio Botrugno. Successivamente ho preso contatti con Galattica e con il suo referente Salvatore Modeo. Devo dire che sono pervenute al Comune tante richieste di partecipazione – ha spiegatol’assessore Margiotta – da scuole, da scuole di musica, da ragazzi che privatamente si sono offerti. Si tratta di proposte interessantissime, di progetti motematici e di altri che mescolano diverse arti, come recitazione e musica. Ciliegina sulla torta, ci sarà una sfilata di moda curata da una scuola, che ha prodotto i vestiti; le ragazze che indosseranno i vestiti sono state le realizzatrici degli stessi. Ringrazio anche gli Uffici comunali, nelle persone della dirigente Annarosa Sanapo e di Ethel Sannino, le quali mi hanno dato una mano preziosa”.

Dunque, il termine per la partecipazione, già previsto per il 10 novembre, è stato prorogato al 15 novembre prossimo, proprio alla luce dell’interessamento crescente per l’iniziativa. Le domande possono essere inviate agli indirizzi di posta elettronica [email protected] oppure [email protected], o anche, se si preferisce, anche personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune, a Palazzo Carafa (ingresso da via dei Fedele).