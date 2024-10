“Il futuro della nostra salute: Prevenzione è rivoluzione”, a Lecce  una Lectio Magistralis di Silvio Garattini

Sabato 19 ottobre, alle ore 18:00, presso l’Aula Magna del Liceo scientifico” G. Banzi Bazoli” il prof. Silvio Garattini terrà una Lectio magistralis dal titolo: “Il futuro della nostra salute: Prevenzione è rivoluzione”.

Silvio Garattini è personalità di primo piano nel panorama della ricerca scientifica, riconosciuta a livello internazionale.

Nato a Bergamo nel 1928, laureato in medicina è fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, di cui è stato direttore fino al 2018. Figura di grande rilievo scientifico, ha svolto anche un ruolo pubblico come divulgatore, in particolare diffondendo il valore fondamentale della prevenzione. Impossibile dare anche breve conto delle sue acquisizioni scientifiche e dei riconoscimenti nazionali e internazionali.

Il legame tra il prof. Garattini e il Salento è profondo e duraturo. Ha rapporti stabili, in particolare da anni, con i medici e i volontari della Lega contro i Tumori di Lecce, con cui collabora a diversi progetti scientifici e alla realizzazione dell’annuale corso di aggiornamento Lilt “Ambiente e Salute”.