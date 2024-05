‘Legalità Organizzata’, a Calimera un evento per la memoria e la lotta all’illegalità

Giovedì 23 Maggio 2024, dalle 8.30 alle 10.30, presso il Cinema Elio di Calimera, si terrà la manifestazione “Legalità Organizzata“, un evento nato dalla volontà di Acea e del Comune di Calimera, con il prezioso supporto delle associazioni Libera, Fai e Nomeni.

La manifestazione si svolgerà in un clima di profonda commozione e riflessione, in memoria delle vittime della strage di Capaci e in occasione dei trent’anni di fondazione dell’Associazione Antiracket Acea di Calimera.

Una tavola rotonda, alla quale parteciperanno le massime istituzioni, ripercorrerà gli attentati che hanno colpito Calimera negli anni scorsi, sottolineando l’importanza della memoria e del ricordo come strumenti per combattere la mafia e le sue ramificazioni.

Un momento centrale della manifestazione sarà dedicato al dialogo con gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Calimera-Martignano-Caprarica. Attraverso un dibattito aperto e coinvolgente, si discuterà dell’importanza della denuncia come arma fondamentale nella lotta ad ogni forma di illegalità.

“Legalità Organizzata” rappresenta un’occasione preziosa per riaffermare con forza i valori della legalità e della giustizia, per ricordare le vittime innocenti e per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di un impegno civile costante contro le mafie e la loro cultura di silenzio e sottomissione.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza a partecipare attivamente alla manifestazione, per dare voce a un messaggio di speranza e di unità nella lotta contro la criminalità organizzata.