AQP, lavori a Lequile, San Pietro in Lama e San Cesario: possibili disagi

28 Aprile: questa la data da segnare sul calendario per i cittadini di San Cesario. Quel giorno sono in programma i lavori di Acquedotto Pugliese e per consentire ai tecnici di effettuare gli interventi necessari per migliorare il servizio sarà necessario sospendere totalmente la normale erogazione idrica nell’intero abitato. Rubinetti chiusi per 8 ore, dalle 8:00 fino alle 16:00. Meno disagi a Lequile e San Pietro in Lama, dove l’erogazione sarà ridotta o discontinua.

Il consiglio, come sempre, è quello di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per informazioni:

Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800.735.735, o visitare la sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete” sul sito www.aqp.it. Per i più “social” c’è l’accountTwitter @AcquedottoP.

Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”.