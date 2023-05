“Leverano in Fiore” compie 40 anni, partito il conto alla rovescia per l’edizione 2023

Artisti fioristi nel Salento dal mondo per disegnare scenari d’amore attraverso i fiori. Accade a Leverano, Città dei Fiori del Mezzogiorno d’Italia, dove è partito il conto alla rovescia per l’evento “Leverano in Fiore”, manifestazione storica organizzata dalla associazione presieduta da Antonio Paglialunga con la super visione dell’anima storica dell’evento, Sandro Leone,e dal Comune di Leverano, in collaborazione con Gal Terra d’Arneo e Camera di Commercio di Lecce, Coldiretti, che coinvolge i produttori, 300 florovivaisti locali e un comparto vivo e straordinario.

Nella giornata di ieri, presso la sala conferenze di “Viale Gallipoli”, si è svolta la conferenza stampa di presentazione, alla presenza di Marcello Rolli – Sindaco di Leverano; Mario Vadrucci – Presidente Camera di Commercio di Lecce; Pietro Piccioni – Direttore Coldiretti; Antonio Paglialunga – Presidente Associazione Leverano in Fiore; Sandro Leone – Associazione Leverano in Fiore; Ivan Berghella – Ivan Bergh Floral School e Desiré Zecca – Organizzatrice Gruppo Giovani Leverano in Fiore

L’evento compie 40 anni e per l’occasione filo conduttore dell’edizione che debutta il 2 giugno prossimo e terminerà il 4 giugno, sarà “Ama”. L’amore, in tutte le sue forme, raccontato attraverso i frutti della terra leveranese.

La manifestazione storica, coinvolge i produttori e numerosi team di artisti in arrivo, quest’anno, da Italia , Polonia, Estonia, Ukraina, Russia, Repubblica ceca, Slovenia, Olanda, Lettonia, Belgio, Ungheria, Finlandia che si sfidano in una gara a suon di fiori, Arteflorando, organizzata dalla Ivan Bergh Floral School con Ivan Berghella, Annamaria Spedicato e Francesco Durante.

Le aziende locali saranno invece come di consueto protagoniste del Premio Leverano in Fiore.

Strade, piazze, vicoli del centro saranno vestiti di sculture floreali, abbagliati da luminarie studiate ad hoc da Mariano Light cullati da musiche e spettacoli a tema per tutte le serate dell’evento con il clou del concerto dei Crifiu, col corredo di visite guidate nel centro storico, incontri, approfondimenti e sfilata di auto e moto d’epoca della omonima scuderia di Leverano.

Altra novità targata 2023, la nascita del gruppo giovanissimi di Leverano In Fiore, figli e nipoti di chi da sempre lavora con le mani nella terra per produrre bellezza e vuole continuare sul solco do una tradizione tracciata dalle proprie famiglie. L’idea del gruppo giovanissimi nasce nei giorni dell’evento dello scorso anno, quando nelle vie del centro storico tra tante persone che si adoperavano a realizzare delle vere e proprie opere d’arte, c’erano anche ragazzi.

All’interno della Torre di Federico II, l’evento “Luminarie in Fiore”, appuntamento sensoriale fruibile nei giorni dell’evento realizzato in collaborazione con Mariano Light.

Le luminarie nell’immaginario di un disegnatore luminarista paratore, richiamano i fiori e le margherite, a tema con l’evento. Un’esperienza senza precedenti. Dalle 19.30 alle 00.30, potranno accedervi 26 persone a spettacolo, 22 tra gli archi e 4 al centro, per una durata di 12-15 minuti.