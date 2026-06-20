Anche per l’anno scolastico 2026/2027, il Comune di Nardò conferma la possibilità di richiedere la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e dei sussidi didattici. Il beneficio è rivolto alle studentesse e agli studenti frequentanti le scuole secondarie di I e II grado (scuole medie e superiori).

I Requisiti per Accedere al Contributo

Per poter presentare la domanda, è necessario possedere i seguenti requisiti: residenza: Nei comuni della Regione Puglia; frequenza: Classi delle scuole secondarie di I e II grado; limiti ISEE: fino a 13mila euro per la generalità delle famiglie e fino a 15.748,78 euro per le famiglie numerose (con 3 o più figli).

Le Scadenze: Due finestre temporali disponibili

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online sul portale dedicato della Regione Puglia: www.studioinpuglia.regione.puglia.it (sezione “Libri di testo a.s. 2026/2027”).

Sarà possibile inviare l’istanza in due differenti periodi:

Finestra Temporale Apertura Chiusura Prima Finestra Già attiva 15 luglio 2026 (ore 15:00) Seconda Finestra 8 settembre 2026 (ore 12:00) 22 settembre 2026 (ore 12:00)

Modalità di Erogazione e Documenti da Presentare

Il contributo verrà erogato tramite rimborso diretto.

ATTENZIONE: In fase di compilazione della domanda online è obbligatorio inserire il codice IBAN personale del genitore richiedente, pena l’esclusione dal beneficio.

Successivamente, entro il 13 novembre 2026, i richiedenti dovranno consegnare presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Nardò (situato presso il Chiostro dei Carmelitani) la documentazione fiscale che attesta l’effettivo acquisto dei libri (es. scontrini, fatture o rendiconti firmati dal cartolibraio).

Assistenza e Informazioni

In caso di dubbi o difficoltà nella compilazione della domanda, è attivo il servizio di Help Desk. Telefono: 080 8807404 (dal lunedì al venerdì, ore 9:00-13:00 e 16:00-18:00); E-mail: [email protected] e canale aggiuntivo: Chat online direttamente sul portale Studio in Puglia.

Per consultare il testo integrale dell’avviso pubblico e tutti i dettagli, è possibile visitare la pagina ufficiale del Comune di Nardò al seguente link: Avviso Pubblico Libri di Testo.