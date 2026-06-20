Momenti di puro terrore quelli vissuti ieri sera a Tuglie, dove una banda composta da cinque malviventi è entrata in azione all’interno di un’abitazione privata. I ladri, probabilmente convinti che la casa fosse vuota a quell’ora, si sono invece trovati il proprietario all’interno dell’abitazione che stava facendo la doccia e, per portare a termine il colpo senza ostacoli, i malviventi non hanno esitato a chiudere a chiave l’uomo all’interno del bagno. Nonostante l’imprevisto, la banda ha agito con freddezza: ha avuto tutto il tempo di rovistare accuratamente tra le stanze della casa, portando via diversi oggetti di valore e piccoli elettrodomestici.

L’allarme e l’avvio delle indagini

Non appena i malviventi si sono dileguati, è scattato immediatamente l’allarme. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della stazione di Sannicola e i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Gallipoli.

Il bottino complessivo del furto è ancora in fase di esatta quantificazione da parte delle forze dell’ordine. Si tratta di oggetti varii e piccoli elettrodomestici.

Le indagini sono ora entrate nel vivo. Gli investigatori stanno setacciando l’area e procedendo all’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati presenti nella zona.