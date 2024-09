Lido Marini, la Pro Loco denuncia l’indifferenza del Comune di Ugento

‘Ogni anno, stessi problemi!’. Un grido d’allarme arriva dalla Pro Loco di Lido Marini, località balneare che ogni estate accoglie migliaia di turisti. Il presidente Fabio Stendardo denuncia la cronica mancanza di attenzione da parte dell’amministrazione comunale di Ugento, che sembra ignorare le esigenze di residenti e visitatori.

“Ogni anno, alla fine della stagione estiva, stiliamo un dettagliato elenco delle problematiche emerse durante i mesi più caldi – dichiara Stendardo – Ma le nostre segnalazioni sembrano cadere nel vuoto. Mancano parcheggi sufficienti, piazza Tirolo versa in condizioni pietose, assolata e priva di qualsiasi ombra, e il controllo del territorio è praticamente inesistente. Siamo un avamposto informativo per tutti, eppure nessuno ha mai pensato di metterci a disposizione la dignità di una sede. Per non parlare poi dell’ assenza di un presidio medico che possa dare le prime risposte di cura ai villeggianti invece di obbligarli a spostarsi. È come se, una volta conclusa la stagione turistica, ci si dimentichi completamente di Lido Marini”.

La Pro Loco sottolinea inoltre la difficoltà di organizzare eventi e iniziative per animare la località e attrarre i turisti. “Non riceviamo alcun tipo di sostegno economico dal Comune – prosegue Stendardo – e per offrire un’offerta culturale e ricreativa all’altezza delle aspettative siamo costretti a girare attività commerciale per attività commerciale al fine di raccogliere il budget necessario. Ci sentiamo soli e abbandonati a noi stessi”.

La Pro Loco di Lido Marini lancia quindi un appello all’amministrazione comunale, chiedendo un maggiore impegno e una programmazione attenta e puntuale. “È necessario intervenire fin dall’inizio della stagione estiva per garantire servizi adeguati e valorizzare al meglio il nostro territorio. Lido Marini ha un enorme potenziale, ma per poterlo esprimere al massimo ha bisogno di essere sostenuto e valorizzato”.

Le richieste della Pro Loco

– Aumento dei parcheggi: è urgente trovare soluzioni per far fronte al problema della carenza di parcheggi, che crea disagi sia ai residenti che ai turisti;

– recupero di piazza Tirolo: la piazza necessita di un intervento di riqualificazione urgente, con la piantumazione di alberi e la creazione di spazi ombreggiati;

– attivazione di un presidio medico che possa fornire a turisti e residenti un primo punto di cura e assistenza;

– maggiore controllo del territorio: è fondamentale intensificare i controlli per garantire la sicurezza e la pulizia delle spiagge e delle aree pubbliche;

– sostegno economico agli eventi: il Comune dovrebbe stanziare fondi per sostenere le iniziative organizzate dalla Pro Loco e dalle altre associazioni del territorio;

– messa a disposizione della Pro Loco di una sede sociale degna di questo nome.

La Pro Loco di Lido Marini spera che questo appello venga ascoltato e che l’amministrazione comunale prenda finalmente in considerazione le esigenze della comunità locale e dei turisti. Una seria comunità di intenti renderebbe la prossima stagione estiva migliore di quella ancora in corso.