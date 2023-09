“Lilt for Women-Nastro Rosa”, al via la campagna di sensibilizzazione per prevenire il tumore al seno

Si chiama “Lilt for Women-Nastro Rosa” ed è la campagna promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori nel mese di ottobre per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione del tumore al seno che ogni anno in Italia colpisce circa 60mila donne.

Tantissime sono le iniziative organizzate come sempre a livello nazionale (testimonial di “Lilt for Women 2023” è la giornalista Francesca Fagnani) ed anche in provincia di Lecce, per accendere i riflettori su questa “emergenza”. Anche quest’anno la Lilt di Lecce offre la possibilità alle donne di sottoporsi a visite senologiche gratuite nei 33 Ambulatori Lilt sparsi sul territorio provinciale: per prenotare, basterà contattare la delegazione Lilt più vicina (www.legatumorilecce.org) o la Sede provinciale Lilt al numero 0833 512777.

“La Prevenzione è sempre la risposta giusta” è il claim della campagna “Lilt for Woman 2023” che vuole ribadire l’importanza di seguire corretti stili di vita, nonché di effettuare l’autopalpazione del seno e controlli periodici sin da giovani. Saranno coinvolti come sempre i Comuni, invitati a illuminare di rosa i monumenti e a collaborare nell’organizzazione di incontri divulgativi e “camminate in rosa”, ma anche le farmacie con l’iniziativa “Farmacie in rosa” realizzata per il terzo anno da Lilt Lecce in collaborazione con l’Ordine provinciale dei Farmacisti di Lecce, Federfarma Lecce e Sunifar Lecce (farmacie rurali), poi lescuole (con i progetti “Prevenire è vivere” e “Guadagnare Salute con la Lilt”) e le aziende del territorio (“In-Vesti Salute”), per dare ampia diffusione ai temi della campagna.

Tutti gli appuntamenti dell’Ottobre rosa organizzati dalla Lilt di Leccesi avvalgono del patrocinio della Provincia di Lecce – Salento D’Amare.