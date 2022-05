La Lilt di Lecce si mobilita per la Giornata Mondiale senza tabacco

La Lilt di Lecce si mobilita in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e il cui slogan quest’anno recita: “Il tabacco: una minaccia per il nostro ambiente”.

Scopo della campagna 2022 è infatti quello di sensibilizzare i fumatori sull’impatto ambientale del tabacco, dalla coltivazione, dalla produzione, dalla distribuzione e dai rifiuti. L’obiettivo è dunque quello di dare ai consumatori di tabacco “un motivo in più per smettere”. Oltre all’impatto devastante che ha sulla nostra salute, infatti, secondo l’Oms il consumo di tabacco ha conseguenze estremamente gravi anche dal punto di vista ambientale e sociale.

A Lecce e provincia sono tante le iniziative in programma oggi, 31 maggio e nel corso della settimana, per sensibilizzare soprattutto i più giovani sui danni provocati dal fumo di tabacco, ma anche sugli effetti dei nuovi prodotti cosiddetti “light” come sigarette elettroniche e svapo. Prodotti, questi ultimi, percepiti come “sicuri” per la salute, nonostante l’Oms si sia pronunciata in modo categorico al riguardo, mettendo in guardia i consumatori abituali di e-cigs e vaping.

Come da tradizione, le 30 Delegazioni Lilt della provincia di Lecce si sono mobilitate per organizzare iniziative di sensibilizzazione sul tema della Prevenzione nei rispettivi comuni di riferimento.

Le iniziative

A Melpignano si è già svolta domenica scorsa una “Passeggiata in bicicletta contro il tabagismo” che ha registrato una straordinaria partecipazione.

Ad Alezio è in programma questo pomeriggio il raduno sportivo “Spegnila e datti una mossa” che prevede una passeggiata organizzata dalla locale Delegazione Lilt in collaborazione con il Gruppo Trekking Alezio. Sempre questa sera, ad Ugento, nell’ex chiesa S. Filomena, si terrà il convegno “Obiettivo Prevenzione: parliamone insieme” che vedrà l’intervento dell’oncologo Carmine Cerullo, presidente Lilt Lecce e della psicologa Silvia Errico. In apertura i saluti del sindaco Salvatore Chiga. Modera la referente Lilt di Ugento, Valentina De Maria.

Domani 1 giugno, a Racale, si terrà il convegno “Ambiente e Salute: quando il territorio non ce la fa più”. Ne discutono il presidente di Legambiente Gallipoli, Maurizio Manna, il presidente Lilt Lecce Carmine Cerullo e il responsabile scientifico Giuseppe Serravezza.

Domani e venerdì 3 giugno, la delegazione Lilt di Gallipoli distribuirà materiale divulgativo davanti alla filiale della Banca Intesa San Paolo che organizza l’iniziativa “I tarallini fanno bene…ficienza”.

Sabato 4 giugno, presso il Palazzo Marchesale di Arnesano, si terrà il convegno “Sole e Prevenzione” con gli interventi del dermatologo Lilt Valerio Cirfera e della psicologa Silvia Errico. Sempre il 4 giugno, in occasione della Giornata dello sport, il presidente Lilt Lecce e il responsabile scientifico saranno presenti in piazza della Libertà a Lizzanello per parlare di “Inquinamento ambientale e neoplasie della popolazione salentina”. E ancora, domenica 5 giugno, tutti a Gallipoli per il tradizionale appuntamento con la “Gallipoli Run – Obiettivo Prevenzione”, maratona non competitiva giunta alla quinta edizione, quest’anno organizzata in collaborazione con il Parco Gondar. A Scorrano, invece, sempre il 5 giugno, i volontari della locale delegazione Lilt saranno presenti in piazza Vittorio Emanuele per distribuire materiale informativo sui danni provocati dal fumo di tabacco e dai “fumi” in generale.

Infine, il 12 giugno a Cursi, è in programma “Una domenica insieme con la Lilt” presso il Santuario Maria Ss.ma dell’Abbondanza, dove si parlerà di Salute, Prevenzione oncologica e Benessere trascorrendo una mattinata all’aperto insieme ai Volontari della Delegazione Lilt di Cursi.