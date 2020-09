Il Livio Tempesta di Lecce unica scuola italiana nel progetto europeo Junior Erasmus

Una scuola dal respiro internazionale e più europeo, grazie al progetto Junior Erasmus, finanziato nell’ambito dei Programmi sulla Cultura dell’Unione Europea. Nell’orizzonte 2020 c’è grande attenzione sulla “Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche nel campo dell’istruzione scolastica” con riferimento al segmento strategico denominato “Storytellers Across Europe”, una modalità innovativa di raccontare esperienze e vissuti in forma creativa.

Si tratta di un programma ambizioso e innovativo che durerà circa due anni, a partire da settembre 2020 fino ad agosto 2022. La Junior High School di Iraklia è la scuola coordinatrice della partnership con cinque scuole primarie e secondarie partner di Italia, Lettonia, Lituania, Romania e Turchia. Tra queste l’istituto leccese Livio Tempesta, unica scuola a rappresentare l’Italia.

I sei paesi riuniranno scuole, studenti e insegnanti nel tentativo di evidenziare il patrimonio culturale locale e nazionale attraverso programmi interdisciplinari, pratiche di insegnamento, attività culturali, attività di collaborazione, programmi di lezioni, spettacoli teatrali e narrazione digitale.

“Abbiamo una soddisfazione così grande da non poterla contenere, anzi avvertiamo l’esigenza di condividerla con tutto il territorio – ci spiega il dirigente scolastico Tonino Bacca – perché nonostante le enormi difficoltà a livello di interazione sociale nel tempo della pandemia siamo riusciti ad attivare un meccanismo di dialogo internazionale e interistituzionale che ci fornisce la cifra esatta del nostro impegno e della nostra attenzione per il futuro dei nostri ragazzi. Come dice il nome della nostra scuola siamo “una tempesta” che non si ferma nemmeno davanti al coronavirus, e per fortuna, perché la scuola è un bene di prima necessità”.

“Il Tempesta ha saputo interpretare correttamente, commenta il preside, le indicazioni dell’Europa che sta facendo davvero uno sforzo notevole e che non fa mancare supporto e contenuti in chiave strategica”.

“A conclusione delle mie considerazioni, sottolinea Tonino Bacca, devo esprimere un ringraziamento e un apprezzamento a tutta la squadra di docenti. Quando sono arrivato qui ho trovato degli insegnanti che erano dei veri cavalli di razza, è bastato lasciare loro la libertà di esprimersi e dare il proprio meglio, e quello di cui parliamo oggi è uno dei risultati più significativi e avvincenti. Quanto detto fin ora sarà implementato in loco e online, tramite teleconferenza o attraverso la piattaforma etwinning“.

Il programma etwinning sarà sviluppato contemporaneamente al programma Erasmus + ΚΑ229 per supportare la cooperazione e la comunicazione tra le scuole. La Junior High School di Iraklia darà l’opportunità agli studenti di partecipare alle attività educative organizzate dalle scuole di Romania e Lettonia. Le visite di viaggio e di scambio educativo di studenti e insegnanti avranno luogo non appena le restrizioni ai viaggi legate al coronavirus saranno revocate.

Il programma fornirà formazione in aree tematiche relative all’inclusione sociale, istruzione interculturale/intergenerazionale e apprendimento (permanente), cittadinanza responsabile, patrimonio culturale europeo, creatività attraverso l’uso delle TIC – nuove tecnologie – competenze digitali.

L’intento del team pedagogico che ha intrapreso la realizzazione del progetto è quello di coinvolgere insegnanti e studenti, genitori, tutori e nonni, nella caccia ai tesori del nostro patrimonio culturale tangibile e immateriale.