“Lotteria degli scontrini”, a gennaio parte il concorso. Tempo fino al 31 dicembre per adeguare i registratori di cassa

Estrazioni settimanali, mensili e annuali, con premi anche per gli esercenti che possono arrivare a 5.000 euro per il sorteggio annuale. Dopo tanto parlare e molti rinvii nel corso degli anni, partirà dall’1 gennaio la “Lotteria degli scontrini”, il nuovo concorso a premi gratuito collegato allo scontrino elettronico.

Le procedure per partecipare

Per poter partecipare alla lotteria bisognerà collegarsi al sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it per ottenere il “codice lotteria”, alfanumerico e a barre, necessario per giocare. Il codice lotteria è abbinato al proprio codice fiscale e va presentato alla cassa a ogni pagamento per partecipare alle estrazioni. Una volta ottenuto, bisognerà stamparlo su carta o salvarlo su un dispositivo mobile e, dall’1 gennaio, mostrarlo al negoziante al momento dell’acquisto. Naturalmente potranno prendere parte alla lotteria solo le persone maggiorenni e residenti in Italia.

Il concorso è valido sia per i pagamenti in contanti che per quelli con bancomat o carta di credito. Chi effettua il pagamento con i dispositivi elettronici, però, partecipa a entrambe le estrazioni.

I premi

I premi saranno esentasse, non concorreranno, quindi, a formare il reddito di chi li percepisce. Per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica, sono stati previsti premi speciali, grazie a estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie.

Adeguare i registratori di cassa

