Cambio del Comando alla Compagnia della Gdf di Otranto, Vincenzoni prende il posto di Agrello

Cambio del Comando presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Otranto, il Tenente Luca Vincenzoni, ormai prossimo alla promozione al grado di Capitano, è il nuovo Comandante e prende il posto del Capitano Emidio Agrello, che si accinge ad assumere un nuovo incarico presso il Comando Regionale Trentino Alto Adige.

Agrello, nei due anni trascorsi nella “Città dei Martiri”, ha conseguito importanti risultati di servizio coordinati dalla Procura della Repubblica di Lecce, nel settore della spesa pubblica, dell’evasione, delle frodi fiscali e della contraffazione.

Il neo Comandante, trentenne, originario di Roma, si è dapprima laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, per poi frequentare l’Accademia del Corpo dal 2016 al 2021, conseguendo la laurea in Giurisprudenza. Al termine del percorso formativo è stato assegnato al Gruppo di Cuneo, quale Comandante del Nucleo Operativo, svolgendo numerose indagini sotto la direzione della Procura della Repubblica locale.

La Compagnia di Otranto svolge attività operativa di polizia economico-finanziaria nei confronti di aziende industriali, commerciali e turistiche, oltre che liberi professionisti, che operano nel territorio idruntino e negli altri quindici Comuni della circoscrizione.

Il Comandante Provinciale di Lecce, Colonnello Stefano Ciotti, ha formulato ai due Ufficiali l’auspicio di un efficace lavoro ai fini del rispetto della legalità, corrispondendo pienamente alle istanze avanzate dalle Istituzioni e dalla collettività nei confronti delle Fiamme Gialle.