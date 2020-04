Coronavirus, per battere la crisi i maestri paratori creano un consorzio. Uniti le vie di Puglia e del mondo saranno più illuminate che mai

«Siamo della Puglia la sua luce, da generazioni attraversiamo le città di tutto il mondo parlando la lingua universale dell’incanto. Ognuno ha percorso la sua strada ricca di storia, idee vincenti e santi da onorare. Ora queste strade sono finalmente unite per fronteggiare la crisi. Milioni di luci che pulsano in armonia, milioni di cuori che battono all’unisono, insieme sotto lo stesso immenso cielo».

Con un toccante video i maestri paratori di Puglia, gli stessi che hanno fatto conoscere questo pezzettino di terra abbracciato dal mare in tutto il mondo, hanno annunciato di aver deciso di stringersi la mano e di creare un consorzio perché solo unendo le forze, tutti insieme, possono cercare di rialzarsi, possono affrontare la crisi causata dalla pandemia.

Il Coronavirus, questo nemico invisibile che ha minacciato il sistema sanitario, ha messo in ginocchio tanti settori, compreso il mondo luccicante e sfavillante delle luminarie.

Grazia alla bravura di questi artigiani che con le loro mani hanno creato meraviglie il settore – sempre più in espansione – è diventato l’orgoglio di questa terra, un esempio di come la più incantevole ed emozionante delle tradizioni può diventare un opportunità, “economia”. Non ci sono solo abilità manuale, estro, creatività dietro queste parazioni che incantano, ammutoliscono gli spettatori. Ci sono anche progettazione, misure, calcoli, sicurezza e precisione.

Da decenni gli artisti delle luminarie abbelliscono le strade nei periodi di festa e durante le più importanti ricorrenze in ogni angolo del pianeta. Hanno creato scenografie, abbellito vetrine e persino le nostre case, ma, come per tutti, anche per i maestri paratori è un periodo difficile. E anche il futuro è tutto un forse.

Per questo, in tempi in cui la parola d’ordine è il distanziamento sociale, hanno deciso di ‘abbracciarsi’, di stringersi la mano, di essere più uniti che mai creando un consorzio fatto di tanti volti, di tante mani che collaborano, con tutti i vantaggi che solo l’unione tra storie, competenze, idee e ingegni può fare.

Sarà come un faro. Le vie di Puglia e del mondo saranno così più illuminate che mai.

Ecco un po’ di numeri

Sono oltre 30 le aziende di luminarie dislocate in tutte le province della regione, che contano sulla maestria e la dedizione di più di 500 operai che hanno viaggiato in lungo e in largo attraversando e portando luce in oltre 40 paesi all’estero distribuiti in 3 diversi continenti.