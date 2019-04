Le luminarie accendono l’ospedale di Scorrano, luci in pediatria per regalare un sorriso

A Scorrano le luminarie non si accendono solo nei giorni di festa ma entrano in reparto. La patria salentina delle illuminazioni artistiche accende le luci nel reparto di Pediatria dell’Ospedale “Veris Delli Ponti” per regalare un sorriso ai bambini ricoverati. È il progetto “Pediatria in festa” nato nel 2014 per l’ospedale di Galatina e che approda nel comune salentino con una formula adeguata al punto di arrivo.

L’appuntamento di presentazione è per venerdì 26 aprile, ore 9:30, durante la conferenza di lancio dell’iniziativa. A inaugurare il progetto saranno il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il Commissario Straordinario ASL Lecce Rodolfo Rollo, a cui seguiranno gli interventi di esperti per illustrare i contenuti del progetto realizzato grazie a Carmelo Perrone, Direttore dell’Unità di Pediatria e Neonatologia e all’Associazione di volontariato “Portatori sani di sorrisi ets”, sotto la guida del presidente Pierangelo Muci.

“Nella Pediatria di Scorrano – spiega il direttore Carmelo Perrone – stiamo svolgendo un lavoro importante per rendere il Polo Pediatrico Salentino all’avanguardia in Puglia e a livello nazionale. In qualità di Presidente della Sipo – Puglia ho coinvolto tutte le Pediatrie regionali nel seguire la strada tracciata dal mio reparto”.

“Umanizzazione delle cure pediatriche e cultura del sorriso” sono l’obiettivo primario di tutta l’attività assistenziale. Le luminarie si accendono per sdrammatizzare l’ospedalizzazione e la vita in reparto dei bambini. Un ambiente adeguato e l’importante supporto dei volontari clowns “Portatori sani di sorrisi” permettono ai piccoli eroi di affrontare meglio la patologia e ai genitori di avere un punto di riferimento per il percorso ospedaliero.

“Perché ‘Pediatrie in festa’? Per la prima volta – spiega Muci – vengono inserite nei reparti le “luminarie” tipiche delle feste patronali salentine. Sono l’emblema della festa e danno colore e calore agli ambienti richiamando momenti di spensieratezza”.

“L’obiettivo non è soltanto cambiare l’aspetto dei reparti ospedalieri – commenta il Commissario Straordinario Rodolfo Rollo – ma anche mutarne la prospettiva, a partire proprio dai bisogni e dalle necessità dei pazienti, in particolare quelli più fragili come i bambini”.