Lùmino Creative Design: quando la tradizione salentina si illumina di innovazione

Le luminarie salentine, con la loro vibrante esplosione di colori e la maestosità delle loro architetture effimere, da sempre incantano e celebrano l’anima festosa del Salento. In questo scenario di scintillante tradizione, una nuova realtà si affaccia con una visione audace e contemporanea: Lùmino Creative Design. Forte di un solido background nell’interior design, l’azienda ha deciso di intraprendere un nuovo percorso, portando la sua expertise nel settore degli allestimenti per feste pubbliche ed eventi di grande impatto visivo, con una prima opera che promette di riscrivere i canoni del genere.

L’innovazione firmata Lùmino Creative Design si manifesta in un’inedita evoluzione dell’iconico arco luminoso salentino. Pur mantenendo il fascino delle tradizionali lampade a LED colorate, l’azienda introduce una soluzione mai sperimentata prima nel contesto delle feste patronali: l’integrazione di elementi in plexiglass inciso e illuminato direttamente nella struttura principale della luminaria. Questa audace mossa progettuale aggiunge una nuova dimensione estetica, conferendo profondità, dettagli di squisita fattura e un suggestivo gioco di luci e ombre. Si aprono così orizzonti creativi inesplorati, capaci di trasformare gli allestimenti luminosi in scenografie ancora più coinvolgenti e immersive.

Il battesimo di questa straordinaria creazione avverrà in un’occasione di prestigio: i Solenni Festeggiamenti di San Nicola a Maglie . In una delle celebrazioni più sentite del leccese, Lùmino Creative Design presenterà al pubblico la sua interpretazione innovativa della “galleria”, con una decina di archi che andranno ad impreziosire una delle arterie principali della festa. Questo percorso di luce accompagnerà visitatori e fedeli in un’esperienza visiva inedita, esaltando la bellezza dell’arte luminosa in un contesto già di per sé suggestivo, grazie all’eleganza del centro storico dominato dalla pietra leccese. Proprio il dialogo con questa architettura tipica del Salento ha guidato l’azienda verso una scelta stilistica raffinata, con un assortimento cromatico che gioca su contrasti delicati di bianco caldo e freddo.

Lùmino Creative Design: un ponte tra tradizione e futuro

Alla guida di questa nuova frontiera dell’illuminazione salentina c’è Mattia De Cagna, erede della quarta generazione di una storica famiglia di maestri luminaristi. La sua passione e la profonda conoscenza artigianale, tramandate di generazione in generazione, si fondono oggi con una forte propensione all’innovazione. Questo nuovo progetto è l’emblema di un equilibrio perfetto tra rispetto per la tradizione e apertura alle nuove tecnologie e al design contemporaneo. Un legame indissolubile, quello con la storia familiare, reso possibile dalla sapiente maestria del pioniere Cesario De Cagna, che ha saputo infondere l’amore per questa antica arte nei figli e nei nipoti. Proprio per questo, Mattia De Cagna ha voluto rendere omaggio alla lungimiranza del nonno intitolando la sua prima monumentale opera luminosa “Arco Cesario”.

Lùmino Creative Design non si limita a eccellere nell’interior design, ma ambisce a diventare un protagonista di spicco nel panorama degli allestimenti pubblici ed eventi. L’integrazione di materiali all’avanguardia e tecnologie innovative permette all’azienda di realizzare creazioni capaci di suscitare meraviglia ed emozioni profonde. Con questo ambizioso progetto, Lùmino Creative Design dimostra il suo impegno nel proiettare l’arte delle luminarie salentine verso un futuro luminoso, trasformandole in vere e proprie opere d’arte capaci di incantare le nuove generazioni senza dimenticare il fascino intramontabile della tradizione.