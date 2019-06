“La lunga notte delle chiese”, a Lecce la quarta edizione dell’evento tra musica e spiritualità

Sarà la Parrocchia “San Massimiliano Kolbe” ad ospitare domani, venerdì 7 giugno, la quarta edizione dell’iniziativa “La lunga notte delle chiese”. Alle ore 19.30, in un’atmosfera di riflessione e spiritualità, avrà inizio una lunga notte bianca in cui si fonderanno insieme cultura, arte, musica e teatro.

L’idea nasce nel 2016 dal progetto, già di successo, della “Lange Nacht der Kirchen” che si svolge in Austria e in Alto Adige già da parecchi anni. A patrocinare l’evento che coinvolge più di 150 chiese a livello nazionale. Per tutta la notte, saranno luogo di adorazione e preghiera attraverso l’alternarsi di canti, musica e letture.

Sarà un’occasione per tutti, religiosi e non, di partecipare ad un evento suggestivo ed eccezionale: la chiesa sotto una luce diversa, che non avete mai visto.

Ed il tema scelto per questa edizione, infatti, è “Da quale luce mi lascio illuminare?”, luce intesa come simbolo della speranza e segno della presenza di Dio nella storia e nelle vite umane. Quella di domani sarà l’occasione di vivere un’esperienza nuova, unica e soprattutto necessaria, un’esperienza che, attraverso la musica e l’arte, eleva l’anima alla contemplazione.