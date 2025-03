Il lupo a passeggio nel parcheggio di Castro

Dopo il lupo che si aggira nei pressi del porto di Otranto e quello filmato sul lungomare di San Foca, adesso l’ultimo avvistamento riguarda Castro alta, dove un magnifico esemplare è stato ripreso con un videofonino nel parcheggio di interscambio adiacente al cimitero comunale.

Il video dà testimonianza del fatto che i lupi sono presenti ovunque e vengono continuamente avvistati tra le case e le automobili, lungo le strade, nelle campagne e nei paesi di quasi tutta la provincia di Lecce.

Si tratta di un bellissimo segnale di carattere naturalistico ambientale, perché il lupo è un animale che è tornato a riprodursi su tutto il territorio italiano dopo che negli anni 70 era stato considerato a rischio estinzione a seguito di una persecuzione tanto crudele quanto incomprensibile.

L’emozione di trovarsi dinanzi questo animale è incontenibile ma bisogna ricordare che il lupo è un animale selvatico, non fatto per adattarsi al vivere dell’Uomo e la convivenza sul territorio è possibile solo se non si adottano comportamenti sbagliati. Il lupo non va inseguito o spiato, non gli va dato da mangiare e non va considerato come un cagnolone da tenere vicino.

Per il resto sapere che ha fatto casa nel Salento è semplicemente una bellissima notizia.