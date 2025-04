Salentini in sella, il Gargano chiama per un’avventura di lusso su due ruote!

Amanti del mototurismo, preparate i motori! Dal cuore pulsante del Salento, arriva un invito irresistibile a scoprire le meraviglie del Gargano in sella alla vostra moto. L’evento Luxury & Adventure Motor Experience, in programma dall’11 al 13 aprile 2025, promette tre giorni di pura adrenalina, immersi in paesaggi mozzafiato e coccolati da un’ospitalità di lusso.

Un’esperienza unica, tra natura e charme

Dimenticate i soliti raduni: questo è un viaggio sensoriale, un’avventura pensata per chi cerca l’eccellenza. Il percorso, studiato nei minimi dettagli, vi condurrà attraverso la Foresta Umbra, un gioiello di biodiversità, per poi salire verso la storica Monte Sant’Angelo, con tappe culturali e soste panoramiche che vi lasceranno senza fiato.

Adrenalina e sicurezza, su strade e sterrati

La Riserva Naturale del Gargano sarà il teatro di sfide emozionanti, con tracciati on-road e off-road adatti a tutti i livelli di esperienza. Guide professioniste vi accompagneranno, garantendo sicurezza e divertimento. E per chi vuole affinare la tecnica, sessioni formative vi sveleranno i segreti della guida perfetta.

Il lusso dell’autenticità: masserie, resort e sapori locali

Dopo ogni giornata in sella, il relax vi attende in location d’eccezione: masserie storiche, resort di lusso e dimore di charme, dove potrete rigenerare corpo e spirito. E per deliziare il palato, degustazioni di prodotti tipici, incontri con artigiani locali e cene gourmet vi faranno scoprire i sapori autentici del Gargano.

Un evento da non perdere

Luxury & Adventure Motor Experience è un’occasione imperdibile per vivere la vostra passione per la moto in modo esclusivo. Un viaggio che unisce avventura, natura, cultura e lusso, pensato per chi ama guidare, esplorare e condividere emozioni uniche.

Salentini, preparatevi a ruggire!

Date: 11-13 aprile 2025

Località: Gargano, Puglia

Info e prenotazioni: Holding Tour – +39 0833 180 180 0

Whatsapp: +39 327 94 66 330

E-mail: [email protected]

Sito web: www.holdingtour.it

In collaborazione con: Asd Ics F1 e-sport – Nocco Racing Camp – Mss Motorsport – Its Salento – MecMoto – Cam Mercedes Benz.